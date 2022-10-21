أبل تجهز لإطلاق أجهزة ماك متطورة بمعالج M2‎‎

انحسر الزخم الإعلامي عن إطلاق شركة "أبل" أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية من طرازات "أيباد" و"أيباد برو" وخدمة تلفزيون "أبل" الجديدة، هذا الأسبوع، ليتحول الانتباه إلى أجهزة "ماك".

وتشير أحدث التقارير إلى أن "أبل" تخطط لإطلاق طرازات "ماك بوك برو -MacBook Pro" و"ماك ميني - Mac mini" جديدة متطورة مع شرائح سلسلة "M2" في وقت لاحق من هذا العام.

وقال محلل وكالة "بلومبيرغ" مارك جورمان، إن "النسخة الأولية من macOS Ventura، التي سيتم إطلاقها، يوم الإثنين المقبل، ستشمل دعمًا لطرازات ماك بوك برو، الجديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة".

وأضاف أن طرازات "ماك بوك برو" الجديدة ستكون متاحة مع خيارات شرائح "M2 Pro" و"M2 Max"، لكنه يعتقد أنه سيكون هناك الحد الأدنى من التغييرات الأخرى على أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

أما بالنسبة إلى جهاز "ماك ميني"، فقد ادعى جورمان، في وقت سابق أن "الطرازات الجديدة مع خيارات شرائح M2 وM2 Pro قيد التطوير".

وفي هذه المرحلة، يبدو من المحتمل أن يتم الإعلان عن أجهزة "ماك" الجديدة من أبل، في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب بيان على موقع "Apple Newsroom".

وأشار جورمان، إلى أن "أبل" أطلقت أجهزة ماك جديدة، في تشرين الثاني/نوفمبر، عدة مرات في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك جهاز "ماك بوك برو" الأصلي مقاس 16 بوصة، في العام 2019 وأول 3 أجهزة "ماك" بشريحة "M1" في العام 2020.

وتم إصدار طرازي "ماك بوك برو" الحاليين مقاس 14 بوصة و 16 بوصة مع شرائح "M1 Pro" و"M1 Max"، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وتميزت بإعادة تصميم كاملة مع شق في الشاشة ومنافذ إضافية مثل "HDMI" و"MagSafe" وقارئ بطاقة "SD".

وقامت "أبل" آخر مرة بتحديث الطراز الأساس "ماك ميني" بشريحة M1، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتستمر في بيع تكوينات إنتل ذات الأسعار الأعلى مع خيارات معالجات "Core i5" و Cor" i7".

وبالنسبة إلى "ماك برو"، يعتقد جورمان، أن "برج سطح المكتب المتطور لن يتم تحديثه باستخدام رقائق السيليكون من أبل حتى عام 2023".

وكان المحلل الموثوق قد ذكر سابقًا أن جهاز "ماك برو" التالي سيكون متاحًا مع رقائق "M2 Ultra" و"M2 Extreme".

ومن المتوقع أيضًا إطلاق طرازاتك: "ماك بوك إير" و"ماك بوك برو" مقاس 13 بوصة و "أي ماك" مقاس 24 بوصة العام المقبل.