المركبات الفضائية الآلية تكشف الألوان الحقيقية للكواكب

كشف تقرير جديد عن الألوان الحقيقية لكواكب المجموعة الشمسية من خلال عدسة المركبات الفضائية الآلية.

وبعيدًا عن التصورات التقليدية، فإن هذه الصور، المنقولة من أعماق الفضاء، قد تغير فهمنا لألوان الكواكب، بحسب تقرير نشره موقع "planetary"، قال إن الاستطلاع الجديد "يتجاوز المألوف".

وقال الموقع إن دقة الكاميرات الفضائية، المضبوطة لأطوال موجية محددة، توفر صورًا مذهلة تدعونا إلى إعادة النظر في الظلال التي نربطها مع عطارد، والزهرة، والأرض، والمريخ، والمشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون، وفك رموز الألوان الحقيقية للكواكب في نظامنا الشمسي.

وعلى عكس العين البشرية، التي يمكنها إدراك الضوء بين 380 و700 نانومتر، غالبًا ما تستخدم الكاميرات الفضائية المرشحات لالتقاط الصور ضمن شرائح ضيقة من هذا الطيف. والنتيجة هي فسيفساء من البيانات التي، عند دمجها، تنتج صورًا تقريبية للألوان الحقيقية، ولكنها ليست نسخًا دقيقة لما تراه العين البشرية.