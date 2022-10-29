إطلاق سكوتر كهربائي بحري للغوص تحت المياه

طورت شركة "آوت دور ماستر" الأمريكية دراجة مائية من فئة "السكوتر" تحمل اسم "سي سكوتر مارلين" Sea Scooter Marlin تعمل بالكهرباء وتمتاز بشكلها الأنيق الذي يشبه الدولفين الروبوتي.

ويمنح السكوتر الجديد مستخدمه القدرة على تجاوز صعوبات الحركة تحت الماء، ويمكن استخدامه في السياحة المائية والغوص تحت الماء لدراسة الشعب المرجانية والبيئات السمكية في البحار والبحيرات والأنهار، فضلا عن ممارسة الرياضات والألعاب المائية.

وفي الآونة الأخيرة، توفرت في الأسواق أجهزة متعددة لتسهيل الحركة على سطح الماء؛ مثل لوح التزلج الكهربائي، ولكن مجال الآلات العاملة تحت الماء ما يزال هذا المنتج جديدا.

ويسبح السكوتر بسرعة 5.4 كيلومتر في الساعة تحت الماء، ويتيح تصميمه الانسيابي لمستخدمه أن يدور ويلتف تحت الماء، ما يمكنه من السباحة مع الأسماك.

والسكوتر الجديد مجهز بمحركين يمكن التحكم بهما من خلال مقبضين على كل جانب من الجهاز، ويجب قبض اليد على المحركين كي يعمل السكوتر، وبعد تحرك السكوتر وانطلاقه في الماء يمكن تحرير الضغط عن مقبض المحرك ليستمر السكوتر في الحركة.