سامسونغ تطرح هواتف جديدة ببطاريات ذات سعة كبيرة

كشف تقرير عن طرح هواتف سامسونغ جديدة من طراز "غالاكسي S23"، و"غالاكسي S23 بلس"، في الفترة المقبلة، ببطاريات أكبر من حيث السعة، من هواتف "غالاكسي S22".

وأشار إلى أن هواتف "غالاكسي S23" ستأتي ببطارية 3900 مللي أمبير، وارتفاع 200 مللي أمبير عن بطارية هواتف "غالاكسي S22" التي كانت تبلغ سعتها 3700 مللي أمبير.

وأوضح التقرير الجديد الذي نشره موقع "GalaxyClun"، أن هواتف "غالاكسي S23 بلس" المقبل، ستأتي ببطارية 4700 مللي أمبير، ارتفاعا من 4500 مللي أمبير لبطارية هواتف "غالاكسي S22 بلس".

ولكن التقرير الجديد يرى أن الإصدار الألترا من هواتف "غالاكسي S23" لن يحصل على ترقية لبطاريته مقارنة بإصدار "غالاكسي S22 ألترا" الذي جاء مطلع العام الحالي ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير.

ويتوقع أن يكون هاتف سامسونغ الرائد المرتقب "Galaxy S23 Ultra"، أول هاتف من الشركة يحتوي على كاميرا مقربة مع تقنية تثبيت تحول المستشعر.

وسبق الحديث أنه على الرغم من أن الهاتف سيحصل على كاميرا أساسية تمت ترقيتها بدقة 200 ميغابكسل، إلا أن مستشعر التقريب سيحتفظ بدقة 10 ميغابكسل.

وتختبر شركة سامسونغ الكورية الجنوبية تقنية تثبيت تحويل المستشعر منذ عام 2021 على الأقل، بحسب ما أورده موقع "سام موبيل".

وتقدمت سامسونغ بطلب للحصول على براءة اختراع في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) فيما يتعلق بكاميرا تليفوتوغرافية جديدة مزودة بتقنية تحويل المستشعر؛ مما يزيد من احتمال أن يكون Galaxy S23" Ultra" هو أول من يستخدمها.

يُذكر أن سامسونغ تتخلف بعض الشيء عن الشركات المنافسة، فيما يتعلق بميزة تثبيت تحول المستشعر، مثل أبل التي قدمت هذه التقنية بالفعل في بعض هواتفها الأحدث.

وتأتي تقنية تحوّل المستشعر (Sensor Shift Stabilization) إلى كاميرات الجوالات اقتباسًا من كاميرات "DSLR" الاحترافية.

وكما هو الحال في تقنية "OIS"، تهدف تقنية تحوّل المستشعر إلى تثبيت الصور والفيديو وتقليل الاهتزاز الناتج عن استخدام اليدين في التصوير.