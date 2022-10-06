شاومي تكشف عن هاتفيها الجديدين "12T" و"12T برو"

كشفت شركة "شاومي" عن هاتفيها الجديدين 12T و12T برو، وهما أول عائلة هواتف من الشركة الصينية تأتي بمستشعر تصوير للكاميرا الخلفية بدقة 200 ميغابكسل.

وحاولت شاومي تقليص تكاليف الإنتاج من خلال استبدال إطار الهاتفين المعدني بآخر بلاستيكي، بينما ميزت الشركة الصينية الإصدار "البرو" من خلال المعالج والكاميرا الخلفية.

ويأتي الهاتفان بشاشة 6.67 بوصة بدقة 1022*2712 بيكسل، مع معدل تحديث لعرض الشاشة 120 هيرتز، وستكون محمية بطبقة كورنينج جوريلا جلاس 5.

وتمتاز بطارية الهاتفين بسعة 5000 مللي أمبير، مع سرعة شحن سلكي فائقة 120 وات، مما يدعم شحن الهواتف بشكل كامل خلال 20 دقيقة فقط.

ويتميز الإصدار "البرو" أيضا بتجربة تصوير فائقة مع الكاميرا الرئيسية، حيث يأتي هاتف شاومي 12T برو بكاميرا خلفية 200 ميغابكسل بفتحة عدسة f/1.69، وتحمل مستشعر سامسونغ المميز HP1، والذي يأتي بحجم 1/1.22 إنش، وهو نفس مستشعر كاميرا هاتف موتورولا إيدج 30، إلا أن كاميرا موتورولا بفتحة عدسة أضيق f/1.9.

أما الكاميرا الرئيسية في هاتف شاومي 12T فتأتي بعدسة رئيسية 108 ميغابكسل بفتحة عدسة f/1.65، وسيشترك الهاتف في بقية عدسات الكاميرا الخلفية مع الإصدار "البرو"، وهي ستكون عدسة ثانية 8 ميغابكسل بزاوية تصوير واسعة للغاية، وثالثة بدقة 2 ميغابكسل للتصوير الماكرو، كما يشترك الهاتفان في الكاميرا السيلفي وستكون دقتها 2 ميغابكسل.

كما سيعمل الإصدار "البرو" بمعالج سناب دراجون 8 بلس جين 1، في حين إصدار شاومي 12Tالقياسي سيأتي بمعالج ميدياتك "Dimensity 1000 Ultra" وسيأتي بخيار 8 غيغابايت، بينما الاصدار "البرو" سيقدم خيارين الذاكرة العشوائية 8 أو 12 غيغابايت، بجانب تقديم شاومي 12T لخيارين للذاكرة الداخلية 128 و256 جيجابايت، أما الإصدار البرو فيأتي بخيار 256 غيغابايت فقط.

والهاتفان يتوفران بألوان الأسود والفضي والأزرق، ويعملان بواجهة شاومي MIUI 13 القائمة على أندرويد 12.

وستتوفر الهواتف الجديدة في أوروبا بداية من 13 أكتوبر بأسعار تبدأ من 599 يورو لهاتف شاومي 12T و749 يورو لهاتف شاومي 12T برو.

وبمقارنة تلك الأسعار بعائلة هواتف شاومي 12، فإن هاتف شاومي 12 برو يبدأ من 900 يورو، وذلك يرجع لاختلاف الإمكانيات خاصة على مستوى الكاميرا الخلفية، بينما هاتف شاومي 12 يبدأ سعره من 700 يورو.