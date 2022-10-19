موتورولا تكشف عن جهاز جديد قابل لـ"التمدد"

كشفت شركة "موتورولا" لصناعة الهواتف الذكية، النقاب رسمياً عن جهاز جديد قابل لـ"التمدد"، وذلك ضمن حدث "Lenovo Tech World 2022" الذي أقامته الشركة الثلاثاء.

ووفقاً للفيديو الترويجي للجهاز الجديد، يظهر الهاتف القابل للتمدد بشاشة "متدحرجة" مع لوحة مرنة من نوع "OLED"بمقاس 6.5 بوصة عند تمديدها وتتراجع إلى ما يزيد قليلاً عن 4 بوصات. ولم يعرض الفيديو التوضيحي إعدادات أو مواصفات الهاتف، لكنه اكتفى فقط بتقديم لمحة عن اللوحة الأمامية للجهاز.

وكانت "موتورولا" قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أنها تعمل على هاتف ذكي بتكنولوجيا مختلفة يحمل اسم "فيليكس". وكان يتردد أيضاً أن هذا الهاتف يمتد عموديًا، على غرار مفهوم الهاتف الذكي الذي كشفت عنه الشركة في حدث أمس.

كما يُظهر مقطع الفيديو أن المفهوم الجديد من "موتورولا" قادر على تغيير حجمه بشكل لافت، حيث يمكنه أن يمتد أو يتراجع من الجزء السفلي من الهاتف. ولم تكشف الشركة عما إذا كانت لديها أي نية لوضع هذا النموذج الأولي في الإنتاج في المستقبل.