أسعار مكونات إنتاج سلسلة آيفون 14 تزيد بنسبة 20%

كشفت تقارير تقنية جديدة أن أسعار مكونات إنتاج سلسلة iPhone 14 ارتفعت بنسبة 20%، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتبلغ تكلفة إنتاج طراز iPhone 14 Pro Max حوالي 501 دولار، وهي زيادة عن تكلفة الطراز نفسه من السلسلة السابقة الذي كان يُباع بـ 461 دولارًا.

ويرجع السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة إلى شريحة A16 Bionic التي تكلف وحدها 110 دولارات.

وكانت قد تراوحت أسعار طراز Pro Max بين 400 دولار و450 دولارًا منذ تقديم الجهاز في عام 2018.

وترتفع أسعار تكلفة شريحة A16 Bionic بحوالي 2.4 مرة أكثر من الشريحة الأقدم A15، والتي توفرت في طرازات Pro - iPhone 14 وiPhone 14 Plus.

ويمكن أن يعود ارتفاع الأسعار أيضًا إلى مستشعرات الكاميرا CMOS الجديدة من "سوني" التي يزيد حجمها بنسبة 30% ولكنها أغلى بنسبة 50% ، وتقوم شركة "أبل" الأمريكية أيضًا بشراء شاشاتها من شركة Samsung Display، وهي صفقة مستمرة منذ عدة سنوات.

وقبل أن تطرح شركة أبل سلسلة iPhone 14 الشهر الماضي، أشارت التقارير إلى أن الشركة ستزيد من سعر السلسلة الجديدة بسبب مشاكل التوريد والتضخم، ولكن لم تغير الشركة سعر الأجهزة الأحدث، على الرغم من أن عملية التصنيع أصبحت الآن أكثر تكلفة.

وقدمت أبل هواتف آيفون الأرخص بسعر يبدأ من 799 دولارًا؛ نظرًا لعدم توفر iPhone mini، بالرغم من ذلك، فإن العملاء يركزون على شراء طرازي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max الأغلى ثمنا، مما يحقق هوامش ربح أعلى لشركة Apple.