هواتف غوغل بيكسل 7 تقدم مزايا فائقة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي
أطلقت شركة غوغل، الخميس، عائلة هواتفها الجديدة غوغل بيكسل 7 وبيكسل 7 برو، وقد ميزتها الشركة الأمريكية بمزايا فائقة اعتمادا على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة.
وقد نبعت تقنيات تعليم الآلة والذكاء الاصطناعي الجديدة من تحديث الشركة لوحدة معالجة البيانات الذكية TPU داخل معالجها الجديد Tensor G2، وتلك الوحدة تجعل هواتف المستخدمين الجديدة من غوغل تتعلم بشكل أفضل وأسرع بنسبة 60%، مما يرفع من أداء الهواتف وتفاعلها مع البيانات في المواقف المختلفة بشكل سلس مما يطور من تجربة المستخدمين.
تجربة تصوير فائقة
غوغل طورت من تجربة المستخدمين مع كاميرات هواتف بيكسل 7 وبيكسل 7 برو بمزايا فائقة، مثل تقديم مستوى عزل فائق لتنويع الخلفية خلال تصوير الفيديوهات بميزة Cinematic Blur، وهي أشبه بوضع التصوير السينمائي Cinematic Mode الذي قدمته أبل مع آيفون 13 العام الماضي.
كذلك قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة تقدم لهواتف بيكسل 7 إمكانيات تصور مميزة مثل تصوير فيديوهات بتقنية HDR 10-BIT، إضافة إلى ميزة Face Unblur الخاصة لتوضيح صور الوجوه المموهة في الصور على متن خدمة جوجل فوتوز للصور.
كذلك تأتي ميزة Guided Selfie التي تقدم إرشادات صوتية للمستخدم تساعده على ضبط وضع المشهد قبل التصوير في وضع السيلفي، حيث أن الإرشادات تحاول جعل المستخدم يحرك يده بالهاتف ليظهر المستخدم في أفضل وضع للتصوير، وحينها يقوم الهاتف بالتصوير تلقائيا، وعند إتمام التصوير يتم توجيه المستخدم بقدرته على إراحة يده.
مساعد جوجل أكثر ذكاء
مساعد غوغل الذكي "أسيستانت" حصل على قدرات مميزة مع تحديثات الذكاء الاصطناعي الجديدة مع هواتف بيكسل 7، حيث أصبح بإمكانه الكتابة بالصوت بشكل أسرع وأكثر دقة مرتين ونصف أفضل من هواتف بيكسل 6، وكذلك داخل المراسلات النصية على متن تطبيق Messages الخاص بغوغل، يمكن للمستخدم جعل "أسيستانت" يحول الرسائل الصوتية لنصوص مكتوبة بسهولة.
وعندما ترد مكالمة للمستخدم، بإمكان المستخدم الرد على المكالمة أو عمل رفض أو إسكات صوت الرنين بأوامر صوتية مباشرة مثل "رد reply" أو "رفض reject" أو "إسكات silence"، دون حاجة المستخدم حتى لقول عبارة تفعيل المساعد "Hey Google".
تتبع النوم بدقة
موبايلات غوغل بيكسل الجديدة تأتي قادرة على تتبع أنماط النوم للمستخدم بدقة، من خلال التعرف على معدل إصابة الشخص خلال نومه بالسعال، فيمكن من خلال ميزة Bedtime التعرف على عدد مرات السعال خلال النوم، وكذلك معرفة المدة التي أصيب بها المستخدم بالشخير، مما ينذر بإصابته بمشاكل صحية، مثل مشاكل تتعلق بالجهاز التنفسي.
تنبيهات ذكية على شاشة القفل
كذلك طورت غوغل من المزايا التي تقدمها للمستخدمين على شاشة قفل هواتفهم، وهي نوعية من المعلومات التي تظهر للمستخدم بشكل مختصر عبر شاشة قفل الشاشة لتجعله على دراية بمعلومات مهمة دون أن يحتاج لفتح القفل.
مع تحديثات الذكاء الاصطناعي الجديدة، سيستقبل مستخدمو هواتف بيكسل 7 إشعارات حول احتمالية سقوط الأمطار أو وقوف العواصف في وقت معين من اليوم، وكذلك معلومات حول رحلات الطيران الخاصة بالمستخدم في يوم حجز رحلاته، مثل بوابة دخوله ورقم الحجز، إلى جانب مشاركة صورة ملتقطة بجرس الباب الذكي من Nest، لإخبار المستخدم بأن طرده الذي طلبه عبر الإنترنت قد وصل إلى باب منزله.