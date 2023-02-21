"أبل" تجري تغييرات جذرية على "أيفون 15"
كشفت تقارير مسربة من مصادر مطلعة على خطط شركة أبل الأمريكية أن الأخيرة ستجري بعض التغييرات الرئيسية في تصميم هاتف أيفون المقبل.
وتروج أنباء في الفترة الأخيرة عن أن أبل تعمل على هاتفها المقبل في سرية تامة، وستزيل منه الأزرار المادية مثل زر الطاقة والتحكم في الصوت.
وسيأتي الهاتف بإطار أنحف ونتوءات أكثر سمكا للكاميرا، وحواف منحنية أكثر، وأزرار جانبية لمسية يتم التحكم فيها عن طريق اللمس بدلا من الأزرار المادية.
وسيحتوي الهاتف الجديد أيضا على منفذ شحن USB-C بدلا من منفذ Lightning الشهير، وذلك بسبب التشريعات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن العروض الجديدة تظهر فقط iPhone 15 Pro ، يبدو من المحتمل جدا أن يصل USB-C إلى عائلة iPhone 15 بأكملها.
وأكد موقع 9to5Mac المعني بأخبار أبل أنه حصل على ملفات CAD (تصميم بواسطة الكمبيوتر) تمنح للشركات المصنعة الخارجية لحافظات أيفون قبل إطلاق الجهاز.
وتاريخيا، تعد ملفات CAD دقيقة بالنسبة للجهاز النهائي من حيث الأبعاد والتصميم، حيث إن وجود ملفات غير دقيقة سيكون مكلفا لمصممي الحافظات والمصانع.
تظهر العروض على وجه التحديد جهاز iPhone 15 Pro، وهو مجرد أحد النماذج التي من المتوقع أن تصدرها شركة أبل هذا الخريف في حدثها السنوي الأبرز.
ولكن من المحتمل أن تأتي الطرز الأخرى في عائلة iPhone 15 - مثل الإصدار "الأساسي" الأرخص - مع هذه الميزات أيضا.
ووفقا للتسريب، سيكون هاتف أبل المرتقب iPhone 15 Pro أول هاتف أيفون على الإطلاق بدون أزرار مادية فعلية.
يشار إلى أن أبل كانت قد تخلت أولا عن زر الصفحة الرئيسية - الزر الدائري الموجود أسفل الشاشة الأمامية - مع إطلاق iPhone X في عام 2017.
وكانت أبل تخصص الأزرار الجانبية حتى الآن لإيقاف تشغيل الجهاز والتحكم في مستوى الصوت والتقاط لقطات الشاشة وتنشيط Siri وغيرها من الخيارات.
وبدلا من الأزرار المادية التي تتحرك ، ستكون هناك أزرار لمسية - تلك التي توفر إحساسا باللمس مثل الاهتزازات عندما يضغط المستخدمون بأصابعهم.
وسيحتوي iPhone 15 Pro أيضا على زجاج منحن قليلا حول الحواف، ما يخلق انتقالا أكثر سلاسة إلى الإطار، كما يقول تقرير موقع 9to5Mac.
وفي الوقت نفسه، فإن نتوء الكاميرا في الخلف أصبح أكثر سمكا من ذي قبل، مما يشير إلى أن أبل قامت بترقية نظام الكاميرا بأجهزة استشعار أو عدسات جديدة.
وهناك أيضا عدسات كاميرا أكثر سمكا، من المحتمل أن تحتوي على مستشعرات صور أكبر لإمكانيات كاميرا أكثر قوة، كما يقول التقرير.
وفي الوقت نفسه، ستحافظ أبل على Dynamic Island - وهي ميزة تم تقديمها العام الماضي مع iPhone 14 Pro و Pro Max - لطراز Pro لهذا العام.