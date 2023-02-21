"أبل" تجري تغييرات جذرية على "أيفون 15"

كشفت تقارير مسربة من مصادر مطلعة على خطط شركة أبل الأمريكية أن الأخيرة ستجري بعض التغييرات الرئيسية في تصميم هاتف أيفون المقبل.

وتروج أنباء في الفترة الأخيرة عن أن أبل تعمل على هاتفها المقبل في سرية تامة، وستزيل منه الأزرار المادية مثل زر الطاقة والتحكم في الصوت.

وسيأتي الهاتف بإطار أنحف ونتوءات أكثر سمكا للكاميرا، وحواف منحنية أكثر، وأزرار جانبية لمسية يتم التحكم فيها عن طريق اللمس بدلا من الأزرار المادية.

وسيحتوي الهاتف الجديد أيضا على منفذ شحن USB-C بدلا من منفذ Lightning الشهير، وذلك بسبب التشريعات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن العروض الجديدة تظهر فقط iPhone 15 Pro ، يبدو من المحتمل جدا أن يصل USB-C إلى عائلة iPhone 15 بأكملها.

وأكد موقع 9to5Mac المعني بأخبار أبل أنه حصل على ملفات CAD (تصميم بواسطة الكمبيوتر) تمنح للشركات المصنعة الخارجية لحافظات أيفون قبل إطلاق الجهاز.

وتاريخيا، تعد ملفات CAD دقيقة بالنسبة للجهاز النهائي من حيث الأبعاد والتصميم، حيث إن وجود ملفات غير دقيقة سيكون مكلفا لمصممي الحافظات والمصانع.

تظهر العروض على وجه التحديد جهاز iPhone 15 Pro، وهو مجرد أحد النماذج التي من المتوقع أن تصدرها شركة أبل هذا الخريف في حدثها السنوي الأبرز.

ولكن من المحتمل أن تأتي الطرز الأخرى في عائلة iPhone 15 - مثل الإصدار "الأساسي" الأرخص - مع هذه الميزات أيضا.

ووفقا للتسريب، سيكون هاتف أبل المرتقب iPhone 15 Pro أول هاتف أيفون على الإطلاق بدون أزرار مادية فعلية.