بعد إطلاقه رسميا.. تعرف على مواصفات Oppo A77s

أطلقت شركة "أوبو" الصينية هاتفا جديدا من سلسلة A77 تحت اسم Oppo A77s.

ويأتي هاتف Oppo A77s بمعالج Snapdragon 680 SoC ويعمل بنظام تشغيل ColorOS 12.1 الذي يعتمد أيضا على نظام التشغيل Android 12.1، بحسب موقع "غيسمارينا".

ويحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت مع ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

كما يحتوي الهاتف على فتحة بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين حتى 1 تيرابايت، كما يمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي بمقدار 5 غيغابايت تقريبًا.

ويمتلك جهاز A77s شاشة LCD بحجم 6.56 بوصة وبدقة 90 هرتز، وهي محمية بطبقة زجاج Panda Glass وتمتلك الشاشة درجة سطوع قصوى تبلغ 600 شمعة.

وتأتي اللوحة الخلفية للهاتف الذكي بتصميم من الألياف الزجاجية والجلد، وهي ميزة موجودة في عدد قليل من هواتف أوبو الأخرى، بما في ذلك جهاز F21 Pro 4G.

كما يأتي الهاتف الذكي بثلاث كاميرات، أحدها كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل في الخلف مع كاميرا أخرى بدقة 2 ميغابكسل، كما يتميز A77s أيضًا بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ومكبرات صوت ستيريو ثنائية Dirac Sound.

وإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بميزة مقاومة الغبار والماء IP54، لكنه لا يملك خاصية اتصال الجيل الخامس 5G..

ويمتلك جهاز Oppo A77s أيضا بطارية بسعة 5000 مللي أمبير يتم شحنها من خلال منفذ USB-C بسرعة تصل إلى 33 وات، ويأتي هاتف Oppo A77s باللون البرتقالي والأسود ومن المقرر بيعه بمبلغ 241 دولارا.