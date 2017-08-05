ساعة آبل القادمة ثورية.. تجري اتصالات هاتفية‎

تعتزم شركة “آبل“، هذا العام، إصدار نسخة من ساعتها الذكية، والتي يمكنها الاتصال مباشرة بشبكات الهاتف المحمول، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة.

وقالت “بلومبرغ” إن بعض الطرز الجديدة من (أبل ووتش) ستكون مزودة برقائق (إل.تي.إي)، وهي أحدث تقنيات شبكات الهواتف المحمولة، وستتمكن من أداء العديد من المهام دون الحاجة لوجود هاتف “آيفون” في محيطها.

وفي الوقت الحالي يتعيّن أن تكون (أبل ووتش) متصلة بهاتف “آيفون” كي ترسل رسائل وتتعرف على الاتجاهات من الخرائط وتشغيل الموسيقى.

وأفادت “بلومبرغ” أن شركة “إنتل كورب” ستزود الساعة الجديدة برقائق (إل.تي.إي).

وأضافت أن “أبل” تُجري بالفعل محادثات مع شركات في الولايات المتحدة وأوروبا لتزويدها بالنسخة الخلوية من (أبل ووتش).

وإذا ما صحت هذه الأنباء فإن هذه الساعة ستكون ثورة في مجال الأجهزة المتعلقة بالهواتف الذكية.