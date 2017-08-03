سكايب يطلق ميزة تحويل الأموال الفوري عبر خدمة PayPal (فيديو)

أطلقت خدمة سكايب Skype للتراسل الفوري إمكانية التحويل الفوري للأموال من داخل تطبيقها على الأجهزة المحمولة الذكية، وذلك بربط حساب مستخدم سكايب بحسابه على خدمة تحويل الأموال باي بال Paypal، بحسب ما أفاد به موقع TNW المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وتتوفر ميزة Send Money لتحويل الأموال عبر سكايب على الأجهزة المحمولة في 22 بلداً فقط، وسيتم توسيع نطاقها لتشمل المزيد من البلدان في الفترة المقبلة.

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدم سكايب إمكانية إرسال أو استقبال الأموال من وإلى أي شخص في قائمة أصدقائه، عبر حسابه في خدمة باي بال، وهو ما سيسهل التعاملات المالية بين المستخدمين، وينجزها دون مغادرة التطبيق.

وتشمل قائمة البلدان التي تتوفر فيها خدمة تحويل الأموال من سكايب كلاً من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النمسا، بلجيكا، كندا، قبرص، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، البرتغال، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا وإسبانيا، بحسب ما أفاد به موقع سكايب نفسه.

وتعد باي بال الأولى والأكبر في العالم في مجال دفع وتحويل الأموال عبر الإنترنت، كما أن تطبيق “Facebook Messenger”، من موقع التواصل الإجتماعي الأكبر في العالم، قدم ميزة الدفع الإلكتروني منذ العام 2015 ثم عززها في الآونة الأخيرة بإضافة ميزات جديدة تساعد الشركات على تواصل أكثر فعالية مع عملائها.