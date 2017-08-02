الكشف عن 3 أسرار جديدة حول آيفون 8

توصل المطوران ستيڤ ترافتون شميث وجويلهيرم رامبو إلى أسرار جديدة حول هاتف آيفون 8 داخل طلاسم كود تحديث جهاز أبل المنزلي HomePod المفترض إطلاقه نهاية العام الحالي، وفقا لما جاء على موقع انجادجيت التقني.

وأشار المطوران إلى أنهما قد وجدا رقم 0 مجاور لكلمة Home Button وهذا يؤكد عدم وجود زر رئيس مادي، بينما وجدا أيضا وصف لميزة اسمها Home indicator وذلك يشير الى وجود زر أو مؤشر يمكن استخدامه للتنقل على الصفحة الرئيسة بينما هو غير ثابت إذ يمكنه أن يختفي أو يظهر بحسب ما يقوم به المستخدم على الهاتف.

كما أوضح المطوران أن كود التحديث يشير إلى أن ايفون 8 سيقدم ميزة فلاتر الوجوه عبر مستشعر الأشعة تحت الحمراء الجديد، إلى جانب ميزة الواقع المعزز من خلال الكاميرا الأمامية.

بالإضافة لذلك متوقع أن يكون وضوح ودقة الشاشة غاية في الروعة، إذ يقول التحديث إنها ستأتي بدقة 1,125 x 2,436 بكسل، وذلك يفوق وضوح آيفون 4 بثلاثة أضعاف، بينما ستضاهي جودة شاشة غلاكسي اس 8 بجدارة.

الهاتف الجديد متوقع إطلاقه في حفل أبل بسبتمبر، على أن يتأخر وصوله للأسواق حتى نهاية العام.