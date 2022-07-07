"فيفو" الصينية تكشف عن سلسلة هواتف "iQoo" الجديدة

كشفت شركة ”فيفو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، النقاب رسميا عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة ضمن علامتها الفرعية ”iQoo“، والتي تأتي بمواصفات وإعدادات تقدمها الشركة لأول مرة في هواتفها.

وتتضمن السلسلة هاتفين أساسيين، هما ”iQoo 10“ و“10 Pro“، بالإضافة إلى إصدار خاص سيحمل اسم ”iQoo 10 Legend BMW Edition“.

ويظهر الهاتفان في الإعلان التشويقي، بتصميم ثنائي اللون مع وحدة كاميرا خلفية كبيرة للغاية مرتفعة إلى الأعلى.

وبحسب ما يظهر في الإعلان، سيأتي جزء معين من الهاتفين بمواد تشبه ألياف الكربون والجزء الآخر سيكون له طلاء جلدي.

ونشرت الشركة مقطعا صغيرة عبر موقع المدونات الصيني الشهير، ”Weibo“، أعلنت فيه أن سلسلة الهواتف الجديدة ستأتي مع الجيل العاشر من تقنية الشحن السريع الخاصة بالشركة الصينية، والمعروفة باسم ”Flash Charging“، بالإضافة إلى معالج رائد وإعدادات ”فائقة“.

ويتميز الهاتفان بشاشة من نوع ”E5 AMOLED“ مقاس 6.78 بوصة وجودة ”QHD+“ (1440 × 3200 بكسل) مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9، مع 1.07 مليار لون، ونطاق ألوان ”DCI-P3″، بالإضافة إلى ذروة سطوع تصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع.

وتدعم الشاشة تقنية ”LTPO“ من الجيل الثاني، والتي تقدم أعلى أداء للشاشة دون التأثير على عمر البطارية، بالإضافة إلى خاصية ”HDR10+“.

ويتم تشغيل الهاتفين بواسطة المعالج الأقوى في العالم حالياً، والذي يأتي ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 8+ Gen 1“ المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، جنباً إلى جنب مع معالج رسومي متطور من نوع ”Adreno“.

ويعمل المعالج جنبا إلى جنب مع ما يصل إلى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، مقترنا بما يصل إلى 512 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية، والتي تأتي من نوع ”UFS 3.1“.

ويعمل الهاتفان على نظام تشغيل ”Android 12” مباشرة من العلبة مع واجهة شركة ”iQoo“ التقليدية، ”OriginOS Ocean“.

ويدعم الهاتفان شريحتي اتصال من نوع ”نانو“، بالإضافة إلى اتصالات شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G أو LTE)، بالإضافة إلى ”Wi-Fi 6 802.11 ax“ و“Bluetooth 5.2″ و“GPS/GLONASS“ و“NFC“ و“USB Type-C“.

ويضم الهاتفان أيضا مستشعر بصمة فائق مدمج في الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية للمصادقة البيومترية، ومكبرات صوت استريو (0.87cc)، وصوت ”Hi-Fi“.

ويحتوي الهاتفان على بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن فائق سرعة بقوة 200 وات، وشحن لاسلكي بقوة 50 وات وشحن لاسلكي عكسي بقوة 10 وات.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتفان بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً أساسياً بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعرا فائق الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعرا أخيرا بدقة 14.6 ميغابكسل مع شريحة ”+V1“ المخصصة لتحسين أداء الصور.

وللصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يحتوي الهاتفان على مستشعر كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

ووفقا لتسريبات نشرتها مواقع تقنية، يمكن تقديم الهاتفين بأربعة إصدارات مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي (6 و8 و12 و16 رام) وثلاثة خيارات تخزين (128 و256 و512 غيغابايت).

وأعلنت الشركة الصينية أنه من المقرر طرح سلسلة الهواتف رسمياً بعد نحو أسبوعين.