بعد Find N.. أوبو تطور جهازين جديدين قابلين للطي

كشف تقرير جديد أن شركة ”أوبو“ تعمل على تطوير هاتفين جديدين قابلين للطي، ومن المتوقع أن يكونا الجيل الجديد من هواتف الشركة القابلة للطي والتي انطلق جيلها الأول العام الماضي تحت اسم Find N.

وأوضح تقرير أورده موقع ”تيك تايمز“ أن تصميم أحد الهاتفين الجديدين سيكون مشابها لهاتف ”فايند إن“ Find N والذي يتم طي شاشته أفقيا، بينما الهاتف الآخر سيكون تصميمه أقرب لعائلة هواتف سامسونغ جلاكسي فليب المعتمدة على الطي الرأسي، ليكون بحجم أصغر ويلائم وضعه في الجيب بشكل مريح ومضغوط.

وأشار التقرير إلى أن الهاتف ذي التصميم الجديد سيحمل اسم Find N 2، وستحمل شاشته ميزة معدل تحديث عرض الشاشة 120 هيرتز.

ومن المتوقع أن لا تقدم ”أوبو“ بتحديثات جديدة على مستوى الإمكانيات بالنسبة للإصدار القابل للطي أفقيا، إلى جانب أن التقرير يرجح قدوم تحديثات على مستوى الشاشة والمعالج بصحبة إصدار الهاتف بالتصميم الجديد.

من جهته، نشر موقع ”أندرويد هيدلينز“ تقريرا مطلع الأسبوع الجاري يؤكد أن الشركة الصينية ستعتمد على معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، وذلك سيكون خلفا لاعتماد أوبو على معالج سناب دراجون 888 في الجيل الأول من هواتفها القابلة للطي.

يذكر أن سوق الهواتف القابلة يشهد منافسة شرسة من جانب الشركات الصينية مثل أوبو وشاومي وهواوي، إلا أن العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ مازال يحكم سيطرته على السوق الجديد.

وبحسب أحدث إحصائيات شركة Omida البحثية، فإن الشركة تمتلك 5 هواتف ”فولدابل“ في قائمة الأجهزة القابلة للطي الأكثر مبيعا، وعلى رأس القائمة يتربع هاتف جلاكسي Z Flip 3 بإجمالي مبيعات 4.6 مليون وحدة.

أما عن هواتف سامسونغ القابلة للطي الأخرى، فيأتي هاتف جلاكسي Z Fold 3 بمبيعات 2.5 مليون وحدة، وهاتف Z Flip، والذي تم إطلاقه في 2020، حصد مبيعات إجمالية 1.1 مليون وحدة، و700 ألف وحدة من نصيب جلاكسي Z Fold 2.

يذكر أن هاتفي جلاكسي Z Flip 3 وZ Fold 3 قد شكلا 61% من إجمالي مبيعات سوق الهواتف القابلة للطي في 2021، حيث بلغت 7.1 مليون وحدة.

وأشار تقرير سابق إلى أن سامسونغ تستهدف زيادة مبيعات عائلة أجهزتها القابلة للطي هذا العام بمعدل 70%، فالشركة الكورية تستهدف بيع 15 مليون وحدة من هاتفيها المنتظرين جلاكسي فليب 4 وجلاكسي فولد 4.