"شاومي" تطلق عائلة "Xiaomi 12S" الجديدة بثلاثة إصدارات

كشفت شركة ”شاومي“ عن عائلة هواتفها الجديدة ”Xiaomi 12S“، التي تتضمن ثلاثة إصدارات.

وهذه الإصدارات هي الأولى من نوعها التي تخرج إلى النور بعد شراكة ”شاومي“ الجديدة مع عملاق الكاميرات الإيطالي ”Leica“.

وأهم ما يميز الهواتف الجديدة هو مستشعر تصويرها العملاق على ظهر الهواتف.

ويأتي هاتف ”Xiaomi 12S“ بمعالج كوالكوم الأحدث ”Snapdragon 8+ Gen 1″، إلى جانب مستشعر كاميرا خلفية بحجم 1 بوصة، وهو يأتي بدقة وضوح ”50.3“ ميجابيكسل من نوع ”Sony IMX989“.

وسيكون بإمكان الهاتف مع المستشعر العملاق إنتاج صور معتمدة على حجم بيكسل ”1.6 ميكرون“.

ويمكن مضاعفة ذلك إلى ”3.2 ميكرون“ بتقنية دمج البيكسلات، مما سيرفع من دقة التفاصيل في الصور وكذلك جودة التقاط الألوان، إلى جانب التقاط مستوى إضاءة أعلى حتى في ظروف التصوير السيئة والإضاءة الخافتة.

كما سيقدم الهاتف شاشة بحجم ”6.73“ بوصة من نوع سامسونغ ”E5 AMILED“ بدقة وضوح ”3200*1440“ بيكسل، مع توزيع بيكسلات ”522“ بيكسل في البوصة الواحدة، مع مستوى سطوع ”1500“ نقطة ضوئية، ومعدل تحديث متغير للشاشة بين 1 هيرتز و120 هيرتز بحسب المحتوى المعروض على متن الشاشة.

ويحمل الجهاز تقييم ”IP68“ لمقاومة الأتربة والمياه، كما أنه يحمل مستشعر الأشعة تحت الحمراء لاستخدامه كجهاز تحكم عن بعد لمختلف الأجهزة المنزلية.

ويحوي ذاكرة عشوائية من نوع ”LPDDR5“ بسعة حتى 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع ”UFS 3.1“.

ويأتي بتقنية ”شاومي“ الخاصة لتهيئة نظام التخزينة ”FBO“، التي تتمكن من إدارة الذاكرة بأداء مميز لنقل الملفات من وإلى الذاكرة حتى 4 سنوات من الاستخدام.

من ناحيته، أوضح لي جون، مدير ”شاومي“ التنفيذي، أن ”الشركة الصينية أسهمت في تطوير مستشعر سوني الجديد لكاميرا هاتفها، فقد تحملت الشركة جزءا من تكلفة تطوير مستشعر ”Sony IMX989″ والتي تبلغ 15 مليون دولار، مع سوني“.

وأوضح لي جون أن ”المستشعر الجديد لن يكون حكرا على هاتف شاومي الجديد، بينما ستعمل الشركتان على الترويج لإمكانات المستشعر الجديد بحيث يصل على متن هواتف أخرى إلى الأسواق“.

ويقدم الهاتف الجديد مع كاميرته الخلفية نظام تصوير من ”لايكا“ يحمل اسم ”Leica Summicron 1:1.9-4.1 / 13- 120 ASPH“، والذي يغطي العدسات الثلاث للكاميرا الخلفية.

وتأتي العدسة الأولى الرئيسية بـ 50.3 ميجابكسل، بطول موجي 23 ملليمتر وفتحة f/1.9، والثانية 48 ميجابكسل بطول موجي 13 ملليمتر وفتحة f/2.2.

بينما الثالثة بزاوية تصوير واسعة للغاية 48 ميجابكسل بطول موجي 120 ملليمتر وفتحة f/4.1.

وتستخدم العدستان ذات الـ48 ميجابكسل مستشعرا من نوع Sony IMX586 بحجم 1/2 بوصة.

ويعتبر التصميم الخارجي الدائري للعدسة مغطى بالكامل بطبقة تمنع انعكاسات الإضاءة على العدسة عند التصوير.

كما أنها تطور من اتساق الصور الناتجة من عدسات الكاميرا الثلاث، إلى جانب وجود حلقة دائرية ذهبية عيار 23، إلى جانب علامة Leica التجارية المميزة.

وأضافت شركة ”لايكا“ ميزة التحول بين بعض الأوضاع الفنية للتصوير مثل Leica Authentic Look المخصص لتصوير لقطات للمناظر الطبيعية مع ثلاث درجات من عمق الميدان، إلى جانب وضع ”Leica Vibrant Look“ والمخصص لالتقاط صور غاية في الوضوح من حيث دقة التفاصيل والألوان.

أما على مستوى كاميرا السيلفي، فهاتف شاومي ”12S Ultra“ يأتي بكاميرا 32 ميجابكسل وتعتمد على مستشعر ”RGBW“، لكن دون معرفة نوعه المحدد.

ويقدم الهاتف الجديد تصوير فيديو بجودة دولبي فيجين بدقة تصل إلى 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية الواحدة.

وعائلة هواتف ”شاومي“ الجديدة قادرة على تصوير صور بتقنية 10 بت في وضع ”RAW“ وهي مدعمة بتقنية ”Adobe Labs“، مع مستوى مميز من تصحيح اللون.

كما يأتي الهاتف بشريحتين من شرائح شاومي ”Surge“، الأولى هي ”Surge P1“ التي تقدم شحنا فائق السرعة، والثانية ”Surge G1“ لإدارة استخدام الهاتف للبطارية.

وتلك الشرائح تقدم شحنا فائق السرعة سلكيا 67 وات، إلى جانب شحن بسرعة 50 وات لا سلكيا، إضافة إلى 10 وات شحن عكسي، وذلك على متن بطارية بسعة 4860 مللي أمبير.

ودعمت ”شاومي“ هاتفها الجديد بنظام تبريد يقوم على مضخة تبريد ثلاثية الأبعاد، تقوم بضخ سائل التبريد على مستوى الأسطح ذات الحرارة المرتفعة، وذلك باستخدام آلية شعيرات مماثلة لتلك الموجودة على أوراق الأشجار.

ويحسن ذلك التوصيل الحراري بشكل كبير، مقارنة بوحدات التبريد بالبخار التقليدية في الهواتف الذكية.

أما على مستوى هاتف ”شاومي 12 إس برو“ فإنه يحمل نفس الشاشة بإمكانياتها المختلفة للإصدار الأعلى وشريحة ”Surge P1“.

إلا أن الإصدار ”البرو“ يقدم مستوى سرعة فائقة للشحن السلكي 120 وات عبر بطاريته الأصغر سعة 4600 مللي أمبير، وفي نفس الوقت تفتقد ميزة الشحن العكسي.

والكاميرا الخلفية مع الإصدار ”البرو“ تختلف من حيث التصميم، فهي تتمثل في قطعة مستطيلة رأسية تحتوي المستشعرات الثلاثة.

وهي مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل من نوع ”Sony IMX707“ بحجم 1/1.28 بوصة، مع حجم بيكسل 1.22 ميكرون، والثانية عدسة للتصوير بزاوية واسعة للغاية، أما الأخيرة فهي للتكبير.

أما إصدار الهاتف القياسي شاومي 12 إس فيأتي بنفس الكاميرا الخلفية ونفس إمكانيات الشحن السريع للإصدار ”البرو“.

بينما يأتي ببطارية أصغر 4500 مللي أمبير، وذلك مناسبة لحجم الشاشة الأصغر 6.28 بوصة ومعدل تحديث 120 هيرتز.

وتبدأ أسعار الهواتف الجديدة من 5999 يوان للإصدار شاومي ”12 إس ألترا“، أي حوالي 900 دولار، بينما الإصدار شاومي ”12 إس برو“ يبدأ من 4699 يوان صيني، أي حوالي 700 دولار.

أما شاومي ”12 إس“ فيبدأ سعره من 3999 يوان صيني، أي حوالي 600 دولار، وسيتوفر للسوق الصيني للطلبات المسبقة بداية من 6 تموز/يوليو الجاري.