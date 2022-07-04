هواوي تطلق هاتفي "Nova 10" و"10 Pro" للفئة المتوسطة

أطلقت شركة ”هواوي“ الصينية، الإثنين، هاتفي ”Nova 10″ و“Nova 10 Pro“ ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية.

ويأتي كل من الهاتفين الذكيين بتصميم شبابي وعصري متشابه، لكن مع بعض الاختلافات الطفيفة فيما بينهما.

ويشترك الهاتفان في نفس نوع الشاشة التي تأتي بمعدل تحديث عال، ويتم تشغيلهما بنفس نوع المعالج.

لكن الاختلافات بين الهاتفين تأتي في سعة البطارية وكذلك سرعة الشحن وإعداد الكاميرا الأمامية وحجم الشاشة.

Huawei Nova 10

يُعد هاتف ”Huawei Nova 10“ الإصدار الأساسي للتشكيلة الجديدة، ويأتي بشريحتي اتصال من نوع ”Nano-Sim“.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع ”OLED“ مقاس 6.67 بوصة وجودة ”FHD+“ (1080 × 2400 بكسل) مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل ”HarmonyOS“ الخاص بشركة ”هواوي“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج مقبول ضمن الفئة، حيث يأتي ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 778“ المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترنًا بحجم ذاكرة الوصول العشوائي غير المعروف.

ويأتي الهاتف بخيارات تخزين تصل إلى 256 غيغابايت. وتشمل خيارات الاتصال شبكات الجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi 6″ مزدوج النطاق و“Bluetooth 5.2″ ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“ و“NFC“.

ويحتوي الهاتف الذكي على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 66 وات.

وتشتمل المستشعرات الموجودة بالهاتف على ”مستشعر الجاذبية“، و“الجيروسكوب“، و“البوصلة“، و“مستشعر الإضاءة المحيطة“، بالإضافة إلى مستشعر لبصمة الأصابع مدمج في الشاشة. ويزن الهاتف حوالي 168 غراماً.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً رئيسياً بدقة 50 ميغابكسل مقترنًا بفتحة عدسة f / 1.9، ومستشعرا فائق الاتساع بزاوية عريضة بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا ثالثة تضم مستشعر ”ماكرو“ بفتحة f / 2.2 ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.4.

وعلى الجانب الأمامي، يأتي هاتف ”Huawei Nova 10“ مزودًا بمستشعر 60 ميغابكسل مقترنًا بفتحة عدسة f / 2.4. ويحتوي الهاتف الذكي أيضًا على مجموعة من التحسينات والوظائف المستندة إلى البرامج في كل من الكاميرات الخلفية والأمامية.

Huawei Nova 10 Pro

يتشابه هاتف ”Nova 10 Pro“ إلى حد كبير مع شقيقه ”Nova 10“ من حيث التصميم والإعدادات.

وتشمل الاختلافات شاشة ”OLED“ مقاس 6.78 بوصة بجودة ”FHD+“ (1200×2652) بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وتأتي الكاميرا الخلفية للهاتف متطابقة أيضاً مع الإصدار الأساسي، ومع ذلك، يأتي طراز ”Pro“ بكاميرا أمامية مزدوجة، حيث توجد كاميرا عمق 8 ميغابكسل إلى جانب الكاميرا الرئيسية بدقة 60 ميغابكسل الموجودة في فتحة مثقوبة (أو Notch) على شكل حبة.

ويأتي الاختلاف الأخير في البطارية، حيث يحتوي طراز ”Pro“ على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 100 وات. ويزن الهاتف حوالي 191 غراماً.

السعر

يبدأ سعر هاتف ”Huawei Nova 10“ من 403 دولارات لمتغير تخزين 128 غيغابايت، و447.5 دولار لمتغير 256 غيغابايت. ويبدأ سعر هاتف ”Nova 10 Pro“ من 552 دولاراً لمتغير 128 غيغابايت و597 دولاراً لمتغير 256 غيغابايت.

ويأتي الهاتفان بخيارات ألوان الأسود والأخضر والفضي والبنفسجي.