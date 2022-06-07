"Safety Check".. ميزة جديدة من أبل لمساعدة "المعنفين"

كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية عن ميزة ”Safety Check“ الجديدة المقرر طرحها للإصدار المقبل من نظام تشغيل هواتف آيفون، ”iOS 16″، وتهدف إلى حماية ”الأشخاص المعنفين أو الذين يتعرضون للإساءة“ بمختلف أنواعها.

وخاصية ”Safety Check“ هي قسم جديد سيتم تضمينه في إعدادات الهاتف (آيفون)، ويمكن من خلاله ”عمل مراجعة سريعة لمعرفة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم“.

وجرى الإعلان عن ذلك، خلال ”المؤتمر السنوي العالمي للمطورين“ (WWDC 2022)، وفي أعقاب إعلان الشركة عن خصائص إصدار ”iOS 16“ الجديد.

ومن خلال الميزة، يستطيع الشخص استخدام ”زر الطوارئ“ لإعادة تعيين كل الإعدادات التي قد تمنح أي شخص آخر إمكانية الوصول إلى الرسائل أو التطبيقات أو تتبع الموقع الحالي وأي معلومات أخرى مهمة ذات صلة.

وتهدف الميزة إلى ”قطع جميع الصلات“ في حالات الطوارئ مع الشركاء المسيئين، حتى يستطيع المستخدم الوصول إلى مكان آمن.

ويستطيع المستخدم من خلال الميزة أيضا ”الخروج تلقائيا“ من جميع الأجهزة التي تتزامن على حساب ”iCloud“ بالإضافة إلى تقييد الرسائل الموجودة على هاتف المستخدم لتجنب إمكانية قراءة الرسائل النصية على أي جهاز آخر تم تسجيل الدخول إليه في مكان ما.

وأعلنت ”أبل“ أنها عملت مع الشبكة الوطنية لإنهاء العنف المنزلي (NNEDV)، والمركز الوطني لضحايا الجريمة (NCVC)، وشبكة خدمات النساء الأسترالية (WESNET)، لتطوير مجموعة جديدة من الميزات، لمساعدة الأشخاص الذين يتعرضون لـ“الإساءة“ ويحتاجون إلى قطع ”جميع الصلات“ مع الشريك المسيء من أجل سلامتهم.

وفي غضون ذلك، أعلنت الشركة ،أيضا خلال المؤتمر، تطوير وتحديث خدمة ”Apple Pay“ عن طريق إضافة ميزة ”Apple Pay Later“.

وستتيح الميزة تقسيم تكلفة المشتريات، التي تمت عن طريق التطبيق، إلى أربع دفعات متساوية على مدار ستة أسابيع دون فوائد أو رسوم تأخير.

وأوضحت الشركة أن المستخدم سيرى واجهة جديدة تمنحه خيار الدفع ”لاحقا“.

وعند اختيار الميزة، سيتم سداد الدفعة الأولى مقدما وتقسيم ثلاث الدفعات الأخرى كل أسبوعين بعد ذلك. وتتم إدارة هذه المدفوعات عن طريق تطبيق ”Wallet“. وكانت الشركة تعمل على هذه الميزة منذ العام الماضي.

وقالت شركة ”أبل“ في بيان صحفي ”يمكن للمستخدم التقدم للحصول على طلب للدفع لاحقا عندما يقوم بالدفع من خلال تطبيق Apple Pay.

وأضافت ”خدمة الدفع لاحقا متاحة في أي مكان يتم فيه قبول Apple Pay عبر الإنترنت أو التطبيق“.

ومن ناحية أخرى، أضافت الشركة أيضا عددا من الميزات الجديدة لتطبيق الخرائط الخاص بها، ”Apple Maps“، والتي سيتم طرحها لنظام التشغيل الجديد، ”iOS 16“.

كما أطلقت الشركة ميزة ”multi-stop routing“، أو ”القدرة على إضافة بضع محطات إلى المسار المحدد“، والتي تُمكن المستخدم من إضافة ما يصل إلى 15 وجهة توقف مسبقة.

وأوضحت الشركة أن المستخدم يستطيع إضافة الوجهات على أجهزة ”ماك“ ثم إرسالها إلى هاتف ”آيفون“ الخاص به.

وفي أثناء القيادة، يمكن أن يطلب من خدمة ”Siri“ الصوتية إدخال نقاط التوقف الإضافية إلى الخريطة.

وأعلنت الشركة أنها تعمل على توسيع تطبيق الخرائط المحدث إلى 11 دولة أخرى، بما في ذلك فرنسا وسويسرا ونيوزيلندا وبلجيكا وإسرائيل وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموناكو، وفلسطين، والسعودية، وهولندا.