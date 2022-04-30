أبل تهدد المطورين بحذف التطبيقات غير المحدثة من "آب ستور"

اشتكى العديد من مطوري التطبيقات في الآونة الأخيرة من تهديد شركة أبل الأمريكية بإزالة تطبيقاتهم من متجرها الخاص للتطبيقات ”آب ستور“؛ لأنه لم يتم تحديثها في ”فترة زمنية طويلة“، وهو ما تفاعلت معه أبل فعليا لتؤكد أن التطبيقات لا يقوم أحد بتحميلها.

وقالت أبل في إشعار رسمي إنه ”كجزء من عملية تحسينات أبل ستور، فإن مطوري التطبيقات الذين لم يتم تحديثهم خلال السنوات الثلاث الماضية ويفشلون في تلبية الحد الأدنى للتنزيل سيتلقون رسالة بريد إلكتروني لإعلامهم بأنه قد تم تحديد تطبيقهم لإمكانية إزالته من متجر التطبيقات.

وتقصد الشركة بالتطبيقات التي لم تحقق الحد الأدنى للتنزيل، تلك التي لم يتم تنزيلها على الإطلاق أو تم تنزيلها مرات قليلة للغاية خلال فترة 12 شهرًا متتالية.

وأفاد مطورون مثل Robert Kabwe و Emilia Lazer-Walker بتلقيهم تلك الإشعارات عبر البريد الإلكتروني من جانب شركة أبل، وأعربوا عن قلقهم لأن لديهم 30 يومًا لتحديث تطبيقاتهم، أو ستتم إزالتهم من المتجر.

وشارك مطورون آخرون تجارب مماثلة على تويتر، قائلين إن السياسة، ومقدار الوقت الممنوح لهم لإجراء التغييرات، كانت غير عادلة للمطورين المستقلين، حسب تعبيرهم، كما أعربوا عن مخاوف أعمق بشأن قرار أبل مسح فئة كاملة من التطبيقات لأنها تعتقد أنها لا تنتمي إلى متجرها.

ويقول بعض المطورين في دفاعهم عن تطبيقاتهم، إن بعضها يمكن أن يكون تم طرحه منذ سنوات طويلة ولكنه لا يزال صالحًا ومطلوبًا كالألعاب، وليس بالضرورة أن يكون تطبيقًا خدميًا.

ويوضح تفسير أبل سبب تطبيق القواعد بشكل غير متسق، كما لاحظ بعض المطورين، فعلى سبيل المثال، لاحظ أحد المطورين أن لعبة Pocket God، وهي لعبة مشهورة من أيام آيفون الأولى، لم يتم تحديثها لمدة سبع سنوات ولكنها لا تزال في متجر التطبيقات. وتقول أبل بشكل أساسي إنها لا تزال قائمة لأنها لا تزال تحظى بشعبية.

من ناحية أخرى، لا يتوافق هذا المنطق بالضرورة مع النصف الأول من منشور أبل، حيث يقول إنه يزيل التطبيقات القديمة لضمان ”ثقة المستخدم في التطبيقات عالية الجودة“، ولتحسين قابلية الاكتشاف والأمان والخصوصية وتجربة المستخدم.

ويرى موقع ”ذي فيرج“ التقني، في تحليله للموقف، أنه وبعد كل شيء فإنه إذا كان التطبيق يمثل مشكلة لأنه قديم، فإن المزيد من التنزيلات سيجعل التطبيق السيئ مشكلة أكبر. فمن الذي يتضرر إذا كان هناك تطبيق قديم لا يقوم أحد بتنزيله تقريبًا؟

لكن شركة أبل تقول إنها لا تريد أن يزدحم متجر التطبيقات بالتطبيقات التي نسيها كل من المطورين والمستخدمين، وقررت مد غصن زيتون للمطورين كذلك.

ويشير منشور أبل إلى أن أي شخص يتلقى إشعارًا من الآن فصاعدًا – بمن فيهم أولئك الذين تلقوا إشعارًا بالفعل – سيكون أمامهم 90 يومًا بدلًا من 30 يومًا لتحديث تطبيقهم قبل إزالته.