خلل برمجي يشغل كاميرا هواتف أندرويد ويستنزف البطارية

حذر خبراء تقنيون، من وجود خلل برمجي في خدمة رسائل غوغل، يمكن أن يشغّل الكاميرا داخليا؛ ما يؤدي إلى استنزاف البطارية بسرعة.

وذكر موقع ”9to5Google“ المتخصص بالأمن السيبراني في تقرير له، أنه ”بالنسبة لملايين مستخدمي هواتف أندرويد، أصبحت تلك المعركة أكثر صعوبة“.

وأوضح التقرير، أن خللا برمجيا داخل تطبيق الرسائل الشهير من ”غوغل“، يؤدي إلى تشغيل تطبيق الكاميرا في الخلفية لعدة ساعات؛ ما يتسبب في استنزاف عمر البطارية.

وأشار التقرير إلى أن فريقا من خبراء الموقع اكتشف المشكلة التي تؤدي إلى خلل في تشغيل الهاتف، والذي بدوره يتسبب في التقليل من عمر البطارية بشكل كبير.

وقال التقرير: ”إذا لاحظت أن عمر البطارية لم يعد كما كان من قبل، فمن المحتمل أن يكون خطأ البرنامج يؤثر على هاتف أندرويد الخاص بك“.

وبحسب التقرير، يتيح تطبيق رسائل ”غوغل“ الوصول السريع إلى الكاميرا حتى تتمكن من التقاط الصور وإرسالها عبر خدمة ”تشات“ دون مغادرة التطبيق.

وأضاف: ”إذا قررت رفض الإذن بالوصول إلى تطبيق الكاميرا لرسائل غوغل عند تثبيت التطبيق لأول مرة، فستتمكن من تجاوز هذا الخطأ“.

وذكر التقرير، أنه لحسن الحظ، أكدت ”غوغل“ أنها حددت سبب خطأ استنزاف البطارية، وسيتم توفير خدمة إصلاح دائمة لمستخدمي ”أندرويد“ في جميع أنحاء العالم قريبًا.

ولفت إلى أن أحدث إصدار تجريبي من تطبيق ”Google Messages“، الذي تم إصداره في 19 الشهر الجاري، نجح في إصلاح مشكلة استنزاف البطارية.

وقال التقرير: ”ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في تنزيل الإصدار التجريبي – الذي يستخدم لاختبار أحدث الوظائف والميزات واكتشاف أي أخطاء محتملة قبل طرح البرنامج في جميع أنحاء العالم – سيحتاجون إلى الانتظار لفترة أطول قليلا“.

وتابع: ”بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون هذه الميزة، فإن Google Messages هو تطبيق المراسلة الأصلي الذي يوجد في جميع هواتف أندرويد، ويمكن استخدامه لإرسال رسائل نصية، بالإضافة إلى ردود رموز تعبيرية وصور ومقاطع الفيديو وغيرها، وهو متاح للتنزيل من متجر Google Play، ويتوقف وجود التطبيق على نوع الهاتف، سواء كان سامسونغ أو إل جي أو آيفون أو أي نوع آخر“.