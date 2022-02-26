أبرزها و"اتساب" و"سناب شات" و"باي بال".. ابتكارات تكنولوجية ذات جذور أوكرانية

برزت أوكرانيا على نحو هادئ على مدار السنوات الماضية، كمركز لابتكارات تكنولوجية (تطبيقات، وبرمجيات، وتقنيات) تحتل اليوم، مساحة كبيرة من الاستخدام اليومية للملايين حول العالم.

مستخدمو الإنترنت والهواتف الذكية على سبيل المثال يعرفون جيدًا منصات وتطبيقات مثل ”باي بال“ (PayPal) للتعاملات المالية عبر الإنترنت، و“جرامرلي“ (Grammarly) لتصحيح الأخطاء اللغوية والسياقية.

كما يعرفون ”واتساب“ (WhatsApp) تطبيق التراسل الأشهر، والذي يستخدم يوميًا، لكنهم ربما لايعلمون أن تلك المنتجات نشأت في أوكرانيا أو وتم إنتاجها من قبل مؤسسين أوكرانيين.

وبالتزامن مع الحرب الروسية، نشر مايك سابيتون، نائب رئيس التحرير في مجلة ”فوربس“ أوكرانيا، سلسلة تغريدات سلط فيها الضوء على منتجات وتقنيات بارزة كانت ذات جذور أوكرانية.

واتساب

تأسس ”واتساب“ من قبل المهاجر الأوكراني جان كوم، الذي ولد، العام 1976، لعائلة يهودية في مدينة فاستيف، حيث بدأت روسيا شنَّ عمليتها العسكرية الحالية من هناك.

وفي العام 2014، استحوذت شركة ”فيسبوك“ على ”واتساب“ مقابل 19.3 مليار دولار.

باي بال

شارك مهندس البرمجيات الأوكراني الأمريكي ماكس ايفيتشن، بتأسيس الشركة التي أصبحت فيما بعد ”باي بال“، لتكون واحدة من أولى الوسائل العالمية لإجراء التعاملات المالية الرقمية.

كلين ماي ماك

طورت شركة ”MacPaw“ ومقرها العاصمة الأوكرانية كييف، برنامج ”كلين ماي ماك“ (CleanMyMac) المتخصص في إزالة الفيروسات، والملفات الضارة، وتنظيف الرام، وتوفير المساحات على أجهزة ماك.

سناب شات

تقنية الأقنعة المستخدمة في ”سناب شات“ تم إنشاؤها بواسطة شركة ”Looksery“ وهي شركة من مدينة أوديسا في أوكرانيا، وقادها ”يوري موناستيرشين“ وللشركة مكاتب في كل من: الولايات المتحدة، وأوكرانيا.

ولدى ”سناب شات“ أيضًا مكتب ضخم في العاصمة كييف.

جرامرلي

هذه الشركة أسسها 3 أوكرانيين، هم: ”ماكس ليتفين“، و“أليكس شيفتشينكو“، و“دميترو ليدر“.

ولا يزال أكبر مكتب لها في كييف، وتبلغ قيمة منصة وتطبيق ”جرامرلي“ المخصصة لمساعدة المستخدمين في كتابة محتوى خالٍ من الأخطاء النحوية والسياقية 13 مليار دولار

العملات الرقمية

عملة ”سولانا“ الرقمية ومنصتها أسسها الأوكراني أليكس ياكوفينكو، وهناك أيضًا منصات أخرى مثل مشروع ”NEARProtocol“ ومقره أوكرانيا، وأسسه الأوكراني إيليا بولوسوخين.

ويحاول ياكوفينكو، وبولوسوخين، بناء منتجات رقمية لامركزية متقدمة وفعالة.

جيت لاب

شارك ”ديمتري زابوروجيتس“ الذي يعيش فى أوكرانيا بتأسيس ”جيت لاب“ من منزله في أوكرانيا، العام 2011، وذلك لبناء أدوات مفتوحة المصدر تساعد فرق المطورين على التعاون بكفاءة أكبر.

وتستخدم منظمات وشركات مثل ”ناسا“ للفضاء، أي بي إم ، منصة ”جيت لاب“، التي نمت وأصبح لديها أكثر من 140 موظفًا وجمعت 25.6 مليون دولار.