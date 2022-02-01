تحذير لمستخدمي هواتف "أندرويد" من تطبيق خطير

أصدرت شركة ”أمن سيبراني“ فرنسية تحذيرًا لمستخدمي هواتف ”أندرويد“، اليوم الثلاثاء، بشأن عمليات التحميل من متجر ”Google Play“؛ إثر اكتشاف تطبيق خطير يتميز بالقدرة على سرقة البيانات الشخصية والمصرفية.

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، إن ”التحذير العاجل تم إصداره من قبل فريق الأمان في شركة Pradeo، الذي وجد تطبيقًا مشهورًا يسمى 2FA Authenticator، قادرًا على تثبيت برامج ضارة على أجهزة أندرويد، بعد تحميله“.

وأشارت إلى أن ”تلك الأنواع من التطبيقات يتم الإعلان عنها بالفعل على أنها تساعد في الحفاظ على أمان الأجهزة عن طريق تعزيزها“.

وقالت الصحيفة نقلا عن بيان للشركة: ”للأسف، يقوم 2FA Authenticator، بالعكس تمامًا مع هذا التطبيق الذي يملأ الأجهزة بخلل يسمى، Vultur، هدفه الوحيد هو استهداف الخدمات المالية وضم الأموال من الحسابات المصرفية“.

وأضافت أن ”التهديد خطير للغاية لدرجة أنه بمجرد أن تم تنبيه جوجل بالمشكلة، الأسبوع الماضي، قامت بحظر التطبيق على الفور.. صحيح أن هذه أخبار جيدة لكن التهديد لم ينته بعد؛ لأن أي شخص قام بالفعل بتثبيت هذا البرنامج لا يزال معرضًا للخطر، لذا من الضروري حذفه على الفور“.

وفي حديثها عن طبيعة التهديد، قالت الشركة في تقرير لها إن ”باحثي Pradeo، اكتشفوا تطبيقًا خبيثًا للهاتف المحمول يدعى، 2FA Authenticator، تم توزيعه على، Google Play، وتم تثبيته بواسطة أكثر من 10 آلاف مستخدم“.

وتابعت: ”حددنا التطبيق بحيث يستفيد منه مجرمو الإنترنت لتثبيت برامج ضارة على مستخدمين لأجهزة محمولة بشكل سري، حيث كشف تحليلنا أن البرنامج يقوم تلقائيًا بتثبيت برنامج ضار يسمى، Vultur، والذي يستهدف الخدمات المالية لسرقة المعلومات المصرفية للمستخدمين؛ لذلك ينصح مستخدمو هذا التطبيق بحذفه على الفور“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”هذا التهديد يأتي بعد اكتشاف فيروس سيئ الأسبوع الماضي يسمى، BRATA، يصيب الهواتف، ولا يسرق الأموال فحسب، بل يمسح الجهاز بأكمله“.

وأوضحت أن ”ذلك الفيروس ظهر أول مرة في هواتف أندرويد في البرازيل، وهو ينتشر بسرعة كبيرة“، مضيفة أنه ”شق طريقه عبر المحيط الأطلسي مع مستخدمين في المملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا يعتقد أنهم جميعًا، سيكونون أهدافا تالية للفيروس“.