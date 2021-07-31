"هواوي" تطلق أول شاشة ذكية لتعليم الأطفال بنظام HarmonyOS 2

أطلقت شركة هواوي الصينية شاشة Huawei Kids Learning الذكية، وهي أول شاشة ذكية لتعليم الأطفال، ويبلغ سعرها 464 دولارا أمريكيا، ويمكن طلبها من متجر هواوي عبر الإنترنت بسعر مخفض.

وتحتوي شاشة التعلم الذكية للأطفال من هواوي على العديد من التطبيقات والموارد التعليمية، ويتضمن ذلك التدريس عن بعد للواجبات المنزلية، والبحث عن الكلمات، والكتب المدرسية، والمناهج التعليمية.

وتعمل شاشة Huawei Kids Learning الجديدة على نظام التشغيل HarmonyOS 2 الخاص بشركة هواوي، ويتوسع النظام البيئي للأجهزة بنظام HarmonyOS 2 الجديد بسرعة، وتأمل هواوي في جني ثمار نموها.

وبالنسبه للمواصفات، تحتوي شاشة الأطفال الذكية على شاشة IPS بقياس 10.4 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 82٪.

وتتوفر الشاشة بطرازين مختلفين، 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي +64 غيغابايت من الذاكرة الداخلية، و4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من التخزين الداخلي، حيث لا يدعم التخزين الداخلي في كلا الطرازين من الشاشة الذكية للأطفال فتحة التوسيع.

كما تحتوي على بطارية سعة 10995 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع 22.5 واط، وتدعم شاشة الأطفال الذكية أيضا اتصال Bluetooth 5.0 و Wi-Fi.

والشاشة الجديدة مزودة بموارد التعلم المثبتة مسبقا، كما تحتوي على العديد من الميكروفونات ومكبرات الصوت لإخراج صوتي لائق، وتوفر التطبيقات المختلفة محتوى تعليميا للأطفال بشكل مثير وتفاعلي.

ويبدو أن العملاق الصيني هواوي تسعى إلى جعل النصف الثاني من عام 2021 أكثر إشراقا ونجاحا مع طرح مجموعة متنوعة ومبتكرة من الأجهزة المبتكرة لعدة قطاعات، إذ أعلنت الشركة عن ساعة Children Watch 4 Pro الذكية للأطفال.

وتأتي الساعة الذكية بغلاف بلاستيكي مطاطي حيث تبلغ أبعادها 53 × 41 × 14.55 مم ووزنها 57.5 غرام، كما تحتوي على شاشة ”AMOLED“ تعمل باللمس قطرها 1.41 بوصة بدقة 360 × 320 بكسل، وتتوفر ساعة Children Watch 4 Pro الذكية بسعر يبدأ من 155 دولارا أمريكيا.