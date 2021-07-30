"ريلمي" تعتزم إطلاق أول هاتف "أندرويد" في العالم بشحن لاسلكي مغناطيسي

تعتزم شركة ”ريلمي“ الصينية تقديم أول هاتف ذكي يعمل بنظام ”أندرويد“ مزود بشاحن مغناطيسي في 3 أغسطس القادم، مع الإعلان عن شاحن MagDart اللاسلكي المغناطيسي، حيث من المتوقع أن يكون مشابها لشاحن MagSafe الذي أصدرته شركة ”أبل“ الأمريكية بقدرة 15 وات مؤخرا.

ونشر الرئيس التنفيذي لشركة ”ريلمي“، مادهاف شيث، إعلانا تشويقيا عبر صفحته على موقع ”تويتر“، وأشار إلى أن شاحن MagDart سيكون أسرع بنسبة 440٪ وأنحف دون تحديد النقطة المرجعية لهذه المقارنة.

ومع ذلك، يبدو أن شيث يقصد الملحق الخاص بـ“أبل“؛ نظرا لأن MagSafe هو البديل الوحيد المتاح تجاريا في الأسواق.

وأكد أن جهاز ”Realme Flash“ سيكون أول هاتف أندرويد في العالم مزود بشحن لاسلكي مغناطيسي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الشاحن اللاسلكي المغناطيسي أو الجهاز القادم.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن شركة ”ريلمي“ ستطلق إصدارين مختلفين من الشاحن، الأول يتميز بتصميم دائري رفيع مشابه لملحق MagSafe، من أبل، فيما يتميز الإصدار الثاني بتصميم غير تقليدي وهو شاحن أكبر مزود بمروحة مدمجة للمساعدة على الحفاظ على درجات الحرارة تحت السيطرة أثناء الشحن.

ومن المتوقع أن يوفر الطراز الأكبر حجما سرعات شحن تنافس تقنيات الشحن السريعة السلكية الحديثة، وسيعمل النموذجان عن طريق وضعهما على الجزء الخلفي من جهاز ”Realme Flash“.

وتعد تغريدة الرئيس التنفيذي لـ“ريلمي“ هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد التقارير السابقة التي تحدثت عن الشاحن المغناطيسي، إلا أنه يبدو أن سرعات الشحن التي تقدر بـ 440٪ (66 واط) لن تكون مخصصة للإصدار الأصغر، وعلى الأرجح ستكون مخصصة للإصدارات الأكبر.

ومن المؤكد أن إصدار مثل هذا الشاحن اللاسلكي السريع سيكون نجاحا هائلا لشركة ”ريلمي“؛ حيث لم تقدم أي شركة في العالم مثل هذه السرعات.

ومع ذلك، قدمت شركة ”شاومي“ شاحنا بقدرة 80 واط ويُباع في الصين فقط، ويتطلع بعض المنافسين الآخرين مثل هواوي و أوبو إلى إصدارات بسعة 50 واط.

يشار إلى أن ”أبل“ أصدرت مجموعة من الملحقات الخاصة بتقنية ”MagSafe“، ما يمنح المستخدمين حرية الاختيار بين العديد من إضافات ”MagSafe“ لمستخدمي iPhone 12، ولا تبيع الشركة أجهزة الشحن ”MagSafe“ فحسب، بل تبيع أيضا الحقائب والمحافظ وغير ذلك الكثير.

وتم الإعلان عنه في أكتوبر 2020 بالاقتران مع سلسلة iPhone 12 و 12 Pro.