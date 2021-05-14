انخفاض قياسي في سعر هاتف مايكروسوفت "Surface Duo" القابل للطي

ذكر موقع ”ذا فيرج“ التقني، أن تخفيضا قياسيا أُجري على هاتف ”Surface Duo“ القابل للطي من مايكروسوفت.

وأشار إلى أن هذا التخفيض هوى بسعره إلى 699 دولارا، بعد أن كان سعره الأصلي 1399 دولارا.

وأوضح أن ”Wellbots“، بائع التجزئة عبر الإنترنت للمنتجات الذكية في الولايات المتحدة، أعلن عن إتاحة الجهاز بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، ويعمل على شبكات ”Verizon“ و“AT&T وT-Mobile“، مقابل 690 دولارا فقط.

وقد تم إصدار الهاتف، في أيلول/سبتمبر 2020، ومثل سعره المرتفع عقبة كبيرة أمام تسويقه.

ولكن على الرغم من انخفاض السعر اليوم، فمن المحتمل ألا تستطيع كاميرا الهاتف القابل للطي منافسة هواتف الأندرويد الرئيسية الأخرى ذات الأسعار المماثلة.

ويعتبر ”Surface Duo“ مثاليا، حيث إنه صغير بما يكفي ليناسب أي مكان تقريبا، مع توفير مساحة شاشة كافية لمشاهدة المحتوى المهم دون الحاجة إلى مزيد من التحديق، كما أنه الأفضل، فيما يتعلق بالهواتف ذات الشاشتين.