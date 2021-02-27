"هواوي" تطلق رسميا هاتف P40 4G

أطلقت شركة الهواتف الصينية ”هواوي“ إصدار 4G من هاتف ”P40″، والذي يختلف عن إصدار 5G، حيث يعمل الهاتف الجديد بواسطة معالج ”Kirin 990″، كما يتوفر هذا الإصدار بسعر 618 دولارا.

وقدم العملاق الصيني هاتف ”P40“ خلال العام الماضي بإصدار 5G، واليوم تكشف العملاق الصيني عن إصدار 4G من الهاتف، والذي ينطلق بواسطة معالج ”Kirin 990“.

مواصفات هاتف P40 4G

ويأتي هاتف P40 4G بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، وجودة عرض P40 4G بلس، كما تضم الشاشة كاميرا أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر رئيس بدقة 32 ميغابيكسل، ومستشعر IR ToF.

كما يحتوي الهاتف على إعدادات رباعية للكاميرا الخلفية، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميغابيكسل وحجم 1/1.28، ومستشعر بدقة 16 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر تليفوتو بدقة 8 ميغابيكسل للتكبير البصري حتى 3 مرات.

أيضا يأتي الهاتف بواجهة مستخدم EMUI 10.1 ونظام تشغيل Android 10، ومن المقرر أن يتوفر هاتف P40 4G بألوان الأزرق والفضي، بسعر 618 دولارا لنموذج يتميز بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام وسعة تخزين 128 غيغابايت، وقد بدأت المبيعات الرسمية للهاتف، اليوم السبت، في الصين.