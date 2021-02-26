"شاومي" تستعد لإطلاق أول هاتف قابل للطي في مارس المقبل

تستعد ”شاومي“ لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي في شهر آذار/مارس المُقبل.

وشارك مسرب تقني معروف، تغريدة على ”تويتر“ مستندًا على ”لقطة شاشة“ من شهادة تسجيل الهاتف رسميًا بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، المنشورة في الـ2 من شهر شباط/فبراير الجاري، على موقع ”تينا“.

وبحسب وثائق مسجلة نشرتها صفحة ”Digital Chat Station“ على موقع ”ويبو“، يأتي الجهاز باسم رمزي ”M2011J18C“، كما سيعمل هاتف ”شاومي“ القابل للطي بمعالج ”Snapdragon 888 SoC“ الداعم لشبكات ”G5“.

وسيحتوي الهاتف القادم على كاميرا رئيسة ثلاثية مع مستشعر ”Sony Imx766 “ بدقة 50 ميغابكسل وتثبيت بصري للصور، ومستشعر فائق الاتساع 0.5x مع تقريب بصري 3x ومكبرات صوت ستريو، وشوشة أوليد مقاس 8.03 بوصة إلى جانب شاشة فرعية بحجم 6.38 بوصة.

ومن المتوقع أن تصنع شاشة هاتف ”شاومي المنتظر شركة ”سامسونغ“، وسيكون أرخص هاتف ذكي قابل للطي في السوق عند إطلاقه.

ورغم أنه سيأتي بشاشة مرنة ومواصفات فنية متقدمة، لكنه في الوقت نفسه سيكون في متناول الأيدي وبسعر مناسب، حسبما تشير التقارير.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن شاومي ستطلق ثلاثة أجهزة رئيسة جديدة هذا العام تعمل جميعها بمعالجات ”Snapdragon 888″، حتى أنها ذكرت أرقام طرز هذه الهواتف: “ M2102K1AC“ و“M2102K1C“ و“M2011J18C“.