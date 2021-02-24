الكشف عن مواصفات وتصميم سماعة AppleAirPods 3 ‏‎

كشفت تقارير تقنية جديدة مواصفات وتصميم سماعة AirPods 3 من ”أبل”، وتظهر الصور المسربة أن السماعة تتمتع بجسم أقصر من AirPods 2 وتصميم متشابه نوعًا ما مع سماعة AirPods Pro.

وأشارت التقارير إلى أن النصف العلوي من سماعات الأذن متشابه مع AirPods Pro، ولم يتم الكشف عما إذا كانت شركة ”أبل“ الأمريكية ستستخدم دعامات السيليكون داخل الأذن ( وسائد الأذن) التي تم الإبلاغ عنها سابقًا في التسريبات.

وتمتلك السماعة حافظة شحن أعرض من AirPods 2 وأكثر انسجامًا مع تلك الحافظة التي جاءت مع سماعة AirPods Pro.

كما أشارت التسريبات إلى أن سماعة AirPods 3 ستأتي بميزة Spatial Audio الموجودة في AirPods Pro و AirPods Max، إلا أنها ستأتي دون ميزة إلغاء الضوضاء النشط.

ومن المتوقع أن يتم بيع سماعات AirPods الجديدة مقابل 150 دولارًا، ومن المقرر إطلاقها في وقت ما من الشهر المقبل، بالإضافة إلى جهاز تعقب AirTags الذي طال انتظاره.

وكانت التقارير السابقة قد أشارت إلى أن ”أبل“ ستكشف عن سماعات AirPods 3 اللاسلكية مع تشكيلة من الألوان، بما في ذلك اللون الفضي والذهبي.