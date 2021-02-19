"أوبو" تضيف هاتفًا متطورا لسلسلة "A15s"

كشفت تسريبات جديدة عن إضافة شركة ”أوبو“ الصينية هاتفا ذكيا جديدا لسلسلة OPPO A15s، والمسمى PEFM00.

وتم رصد الهاتف على عدد من منصات اختبار الهواتف الذكية وقواعد البيانات الصينية، بما في ذلك 3C وGeekbench وTENAA.

ووفقا لمجلة ”جيزمو تشاينا“، يعتقد الخبراء أن الهاتف الجديد قد يكون نسخة مطورة من هاتف ”أوبو إيه 15 إس“، والذي أعلن عنه لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020.

وبحسب تسريبات لقاعدة بيانات TENAA، يأتي هاتف PEFM00 بأبعاد 164 × 75.4 × 7.9 ملم، وشاشة بحجم 6.52 بوصة، وبطارية بسعة 4100 مللي أمبير.

وكشفت تسريبات أخرى من منصة 3C للهواتف الذكية، أن الهاتف يدعم الشحن السريع حتى 10 واط، وشبكات اتصال الجيل الرابع، كما أشارت منصة Geekbench أنه سيأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 غيغابايت.

كما يتوقع أن الهاتف يأتي بمعالج Helio P35 SoC، وبنظام تشغيل أندرويد 10، وتظهر الصورة المسربة للهاتف المنتظر، أنه سيحتوي على شاشة بثقب يشبه قطرة الماء في منتصف الجزء العلوي من الشاشة، وكاميرا مربعة الشكل في الخلف مع مستشعر بصمة الأصبع، وزر تحكم في الصوت وآخر للتشغيل على الجانب الأيمن من الهاتف.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد والمسمى OPPO PEFM00 قد يتم إطلاقه رسميًا في شهر فبراير الجاري.