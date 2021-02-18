علوم وتقنية

أبل تتعاون مع إل جي لتطوير هاتف قاب...
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أبل تتعاون مع إل جي لتطوير هاتف قابل للطي‎

كشفت تقارير جديدة، أن شركة أبل الأمريكية قررت التعاون مع شركة إل جي LG الكورية على تطوير آيفون قابل للطي، بحيث تشارك إل جي بشاشات OLED القابلة للطي. أشار موقع

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المصدر: أبانوب سامي -إرم نيوز

كشفت تقارير جديدة، أن شركة أبل الأمريكية قررت التعاون مع شركة إل جي LG الكورية على تطوير آيفون قابل للطي، بحيث تشارك إل جي بشاشات OLED القابلة للطي.

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أشار موقع ”دبليو سي سي تك“ إلى أن شركة إل جي قد تكون المورد الرئيس لشاشات OLED المرنة لشركة آبل، والتي من المقرر استخدامها لتطوير هاتف آيفون ذا شاشة قابلة للطي، ليتم طرحه بحلول العام المقبل.

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ويأتي ذلك الخبر على النقيض من تقارير سابقة أشارت إلى أن أبل ستتعاون مع سامسونغ للحصول على الشاشات.
وتشير الشائعات إلى أن آيفون القابل للطي سيشبه هاتف جالكسي زي فليب، وسيتم إطلاقه في 2022 في حال لم تواجه أبل أي مشكلة في عملية التطوير.

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وتشير إحدى شركات الأبحاث إلى أن هاتف أبل القابل للطي سيأتي بشاشة مقاس 7 بوصة، وسيدعم القلم Apple Pencil.
ولتحديد قوة التصميم، سيتم اختبار مفصلات هاتف آيفون القابل للطي لأكثر من 100 ألف مرة، وستقوم شركة نيو نيكون، والتي تعاونت معها آبل لتصنيع مفصلات أجهزة ماك بوك، بتصنيع هذه المفصلات للآيفون المنتظر.

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أبل تتعاون مع إل جي لتطوير هاتف قاب...
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الكشف عن مواصفات هاتفي ريلمي نارزو 30 (صور)

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المصدر: أبانوب سامي-إرم نيوز

كشف تسريب الملصق الرسمي لسلسلة هواتف ”ريلمي نارزو 30“ أن الشركة تخطط لطرح إصدارين فقط، وليس 3 أجهزة كالمعتاد.

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