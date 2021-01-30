ظهور صور بجودة عالية لهاتف آبل iPhone 12S Pro

كشف موقع ”ليتسجوديجيتال“ الهولندي التقني، عن صور فائقة الجودة ومقطع فيديو يُظهر ما ستكون عليه النسخة المطورة من iPhone 12 القادم وهو هاتف iPhone 12S Pro .

ووفقا للصورة المنشورة، التي تعد محاكاة افتراضية ثلاثية الأبعاد لما سيبدو عليه iPhone 12S Pro؛ فإن الهاتف يعد بالأساس نسخة كربونية من iPhone 12 Pro، وسيظل مزودًا بشاشة أوليد مقاس 6.1 بوصة، لكنه سيدعم معدل التحديث حتى 120 هرتز وسيأتي بشاشة LTPO، التي تدعم التغيير التكيفي لمعدل التحديث، ما يتيح للهاتف نفسه تقليل معدل التحديث تلقائيًا لتوفير طاقة البطارية.

في غضون ذلك، شارك المسرب التقني جون بروسر تفاصيل جديدة حول ابتكار أبل القادم وذكر أن الحد الأقصى لتكوين الذاكرة في هاتف iPhone 12 Pro سيكون 1 تيرابايت، في حين أن النسختين iPhone 12S و12S mini ستكونان 512 غيغابايت.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف الجهاز الجديد أيضًا مستشعر بصمات أصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة من تصنيع كوالكوم.

من حيث الكاميرات، ستكون وحدة كاميرا iPhone 12S Pro هي نفسها Pro Max، لكن سيظل الاختلاف بينهما في حجم الشاشة وسعة البطارية.

وفقًا للتسريبات السابقة، سيحصل الهاتفان 12s Pro وiPhone 12s Pro Max، على تقنية Face ID، كما سيعمل بمعالج أبل الأحدث والأقوى A15 Bionic ذات الـ5 نانومتر، ويدعم العمل على شبكاتG 5 وWi-Fi 6E، وستتيح الأخيرة تسريع عمليات نقل البيانات اللاسلكية.

من المتوقع تقديم سلسلة الهواتف الرائدة الجديدة من عملاق التقنية الأمريكي في سبتمبر من هذا العام.