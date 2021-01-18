هواوي تزود P50 المرتقب بكاميرا تكبير حتى 200 ضعف

كشفت أحدث التسريبات التي نشرها موقع ”ويبو“ الصيني تفاصيل جديدة حول مواصفات هاتف هواوي المرتقب P50، إذ يأتي وفقا للتسريبات بمعدل تحديث 120 هرتز، كما تدعم كاميرا الهاتف تكبيرا حتى 200 مرة.

وأكدت التسريبات الجديدة أن عملاق صناعة الهواتف الصينية، هواوي، تخطط لدعم الإصدار الرئيسي من سلسلة P50 بمعدل تحديث 90 هرتز في الشاشة، بينما يأتي الإصدار الأعلى بمعدل تحديث 120 هرتز، كما تدعم هواوي سلسلة هواتف P50 بمعالج Kirin 9000 أو 9000e.

وتقدم هواوي سلسلة هواتف P50 هذا العام بنتوءة تتوسط الشاشة للكاميرا الأمامية، كما تدعم كاميرات أفلام Leica الخلفية في هذه الإصدارات أيضا، وتتوافق إعدادات ونظام التصوير مع هاتف Mate 40، إلا أن هواوي تقدم الإصدار الجديد مع نظام التكبير الثنائي حتى 200 مرة.

ويأتي الإصدار الرئيسي من السلسلة بدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 50 واط، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن هواوي تخطط لدفع تقنية الشحن السريع بقدرة 135 واط مع هذه الاصدارات.

كما تعمل الشركة على إطلاق سلسلة P50 بنظام الأندوريد، لذا لن تقدم نظام Harmony OS 2.0 في هذه السلسلة، وبالتالي سيتم تشغيله على نظام EMU11.

يذكر أن هواوي ستقدم سلسلة P50 مع 4 مكبرات صوتية لصوت محيطي متعدد الاتجاهات، كما تدعم الهواتف بمحرك للاهتزازات، وتأتي الإصدارات الجديدة بوزن أخف وحجم أنحف من سلسلة P40 الحالية، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول سلسلة P50 حتى الإعلان الرسمي من الشركة.