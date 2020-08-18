الكشف عن سعر ومواصفات هاتف أسوس ASUS Zenfone 7 القابل للطي‎

يمكن أن نطلق على هاتف شركة أسوس ASUS Zenfone 6 دون مبالغة، أنه أحد أكثر الهواتف الذكية إثارة للاهتمام التي تم تقديمها العام الماضي، ويبلغ سعر الهاتف 499 دولارا أمريكيا للإصدار الأساسي مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت من سعة التخزين.

ويتميز الهاتف بمعالج سنابدراغون 855 الرائد، وبحسب تسريبات جديدة من المتوقع إطلاق خليفته Zenfone 7 في 26 أغسطس/أب، حيث تشير التقارير إلى معلومات حول تكلفة الجهاز وبعض مواصفاته.

وفقا لما ذكره المسرب الشهير رولاند كواندت Roland Quandt، فإن هاتف Zenone 7، سيأتي مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت للتخزين، وبتكلفة 549 يورو، بحسب تقرير موقع ”جيزمو تشاينا“.

ويؤكد التقرير أن تكلفة الهاتف لا تعد باهظة بالنظر إلى أن الهاتف الذكي سيعتمد على مجموعة شرائح سنابدراغون 865+ من كوالكوم الأمريكية، وبطارية 5000mAh.

إضافة إلى ذلك قد يتوفر من الهاتف Zenone 7 طراز معدل بسعر معقول في السوق يبلغ 499 يورو ، سيأتي للمستخدم بسعة 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من ذاكرة التخزين الدائمة.

وبحسب التقارير، يحتوي Zenfone 7 على كاميرا قابلة للطي مثل شقيقه، ومن المتوقع أن يزود الهاتف بشحن سريع بقوة 30 واط، ودعم ميزة المدفوعات عبر الإنترنت NFC وWi-Fi 6.