الكشف عن مواصفات كاميرا هاتف ”LG“ الجديد 

أخّر إلغاء المؤتمر العالمي للهواتف إصدار العديد من أجهزة الهواتف الجديدة، نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا.

ومع ذلك، أطلقت شركة ”LG“ مؤخراً تلميحًا حول هاتفها الجديد ”G9″، من خلال بيان صحفي وصورة عن تصميم الهاتف الذكي.

وجاء الإعلان عبر بيان نُشر على موقع الشركة على الإنترنت، ونقله موقع ”إنجادجيت“ التقني، فيما أشار البيان إلى أن التصميم المتميز للهاتف سيختلف بشكل واضح عن هاتف LG V60 الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

ويحتوي التصميم الجديد والغريب لهاتف ”LG“على كاميرا رئيسية على شكل قطرة مطر، بالإضافة إلى 3 كاميرات مرتبة أسفل بعضها حسب الحجم، من الأكبر إلى الأصغر وفلاش ليد، كما يتميز الهاتف بحواف منحنية متناظرة بالأمام والخلف مثل هواتف غالاكسي.

وأطلقت الشركة على هذا التصميم ”القوس ثلاثي الأبعاد“، حيث يوفر هذا التصميم الرائع ميزة إضافية تتمثل في شغل مساحة أقل في الجزء الخلفي من الهاتف، للحصول على إطلالة أكثر أناقة.

وقال تقرير موقع ”إنجادجيت“ إن الهاتف الجديد الذي سيتم إطلاقه في 15 مايو/ أيار، سوف يعمل على شبكات الجيل الخامس، كما يأتي بمعالج Snapdragon 765.