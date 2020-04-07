”هواوي“ تجهز لإطلاق تلفزيون ذكي بكاميرا منبثقة

تعتزم شركة ”هواوي“ الصينية الكشف عن أحدث تلفاز ذكي من صنعها، ويحمل اسم (Huawei Smart TV X65) بتاريخ 8 أبريل الجاري، وذلك بعد دخولها هذا المجال من خلال تلفزيون (Huawei Smart Screen V75) بقياس 75 إنشًا، الذي أطلقته الشركة في شهر نوفمبر 2019.

وكشفت التسريبات بعضًا من مواصفات التلفاز، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة (OLED) بمقاس 65 إنشًا وبدقة 3840×2160 بيكسل، مع وجود أجهزة استشعار متقدمة متعددة القنوات لضبط لون الشاشة وسرعتها، مما يجعله أول تلفزيون (OLED) للشركة.

وهناك 14 مكبر صوت تحت الشاشة للصوت المحيطي، مما يوفر نظامًا صوتيًا مميزًا للمشاهد، ويمكن للتلفزيون تحديد البنية المكانية للغرفة التي يتم وضعها فيها بذكاء عبر إرسال موجات صوتية لاكتشاف هيكل الغرفة، ويساعد هذا في إنتاج نموذج مجال صوتي مكاني افتراضي.

وتسود توقعات بأن تزود الشركة التلفزيون الذكي بكاميرا منبثقة بدقة 24 ميغابيكسل، بزاوية واسعة جدًا، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن استخدامها لمكالمات الفيديو باستخدام التلفزيون.