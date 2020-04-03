رسميا.. ”شاومي“ تكشف النقاب عن ساعتها الذكية

كشفت شركة ”ريدمي“ العلامة التجارية الفرعية لـ“شاومي“ الصينية رسميًا النقاب عن باكورة ابتكاراتها من الساعات الذكية لتتبع اللياقة البدنية، اليوم الجمعة.

وشاركت الشركة دعايتها عن الجهاز الجديد على موقع التواصل الاجتماعي في الصين ”ويبو“ للتدوين القصير، وكشفت عن تصميم ”REDMI SMARTBAND“.

وتأتي الساعة الجديدة بشاشة ملونة مربعة، يبلغ حجمها 1.08 بوصة، كما يتوفر سوار المعصم بـ4 ألوان: الأسود والأزرق والأحمر والبني، ويشبه تصميم الساعة الذكية تصميم أجهزة ”هونور وريلمي“، الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

ويدوم عمر بطارية ساعة Mi Smart Band أربعة عشر يومًا، بالإضافة إلى احتوائها على شحن مباشر سريع التوصيل، كما تم تصميم سوار المعصم والجسم الرئيسي كجهاز واحد لا يمكن فصله، ولكن يمكنك توصيله مباشرة بمنفذ USB-A للشحن.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز أيضًا مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة النوم، والذاكرة ووظائف أخرى، ومن أهم مميزاتها السعر التنافسي الذي يبلغ 14 دولارًا.

ومن المقرر أن يقام حفل الإطلاق اليوم في مؤتمر Xiaomi Smart Inn، الذي سيعقد احتفالا بالذكرى العاشرة لتأسيس العلامة التجارية، وبالإضافة إلى أول إطلاق للساعة الجديدة، ستكشف شاومي عن ما يصل إلى 22 منتجًا جديدًا تشمل شاشات تلفزيونية وغسالات.