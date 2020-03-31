رغم تداعيات كورونا.. ”أبل“ تطلق هاتف ”آيفون 9“ خلال أيام

كشفت فاتورة أن شركة ”أبل“ تستعد لإطلاق هاتفها ”آيفون 9″ خلال الأسبوع الجاري، بالرغم من مختلف التداعيات التي يخلفها انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف طبيًا بـ“كوفيد – 19“.

وفاتورة التسوق التي كشفت الأمر، تحمل تاريخ 5 من شهر نيسان/أبريل المقبل، لغلاف هاتف جديد وصل إلى متجر Best Buy الإلكتروني، بحسب موقع ”9to5Mac “ التقني.

وتشير أغلفة ”Urban Armour Gear“ المتوافرة على المتجر للهاتف المزمع إطلاقه، إلى أنها مصممة لجهاز الآيفون الجديد، الذي سيأتي بشاشة مقاس 4.7 بوصة، كما يمكن أن نرى في الغلاف مكانًا لثقب الكاميرا، والذي تنطبق أوصافه تمامًا على هاتفي آيفون ”7 و8“.

وأشار متجر Best Buy، إلى أنه لن يتم طرح الأغلفة للبيع حتى الـ5 من شهر نيسان/أبريل المقبل، مما يجعل من المحتمل أن يتم إطلاق الآيفون الجديد في تلك الفترة.

ونظرًا لأن الشائعات السابقة قد ربطت إطلاق ”آيفون 9“ بأواخر شهر آذار/مارس، فمن المحتمل جدًا أن تعلن ”أبل“ عن الهاتف خلال الساعات المقبلة، مع توافره بدءًا من يوم الأحد المقبل.

ومن المحتمل أن يكون هاتف آيفون 9 أو SE 2 بحجم 4.7 بوصة، ومزودًا بميزة مستشعر هوية بصمة الإصبع Touch ID ومعالج A13، وتصميم مشابه جدًا لجهاز آيفون 8.