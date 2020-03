”سناب شات“ تحمي مستخدميها من القلق والخوف بسبب كورونا

طورت شركة ”سناب“ الشهيرة أداة للبحث تدعى ”هنا من أجلك“ (Here for you) سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل، من أجل مساعدة المستخدمين الذين قد يشعرون بالقلق أو الضغط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة إن الأداة الجديدة ”مصممة لإبراز (موارد الأمان) من خبراء الصحة العقلية، عندما يبحث المستخدمون عن مواضيع مثل: القلق، أو الاكتئاب، أو الانتحار، أو التسلط“.

وأضافت الشركة الآن قسماً خاصاً بفيروس كورونا المستجد إلى الأداة “التي ستوفر لمستخدمي سناب شات محتوًى من (مجلس الإعلانات) Ad Council، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة Crisis Text Line، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والشركاء الآخرين الذين ينشئون محتوى عن القلق المرتبط، على وجه التحديد، بفيروس ”كورونا“.

يذكر أن شركة ”سناب“ سجلت 218 مليون مستخدم نشط يوميًا في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، بزيادة 17% على أساس سنوي، كما ارتفعت الإيرادات، التي تنتجها الشركة من بيع الإعلانات على سناب شات، بنسبة 44% مقارنةً بالعام السابق إلى 560.88 مليون دولار، مع متوسط عائد لكل مستخدم 2.58 دولار خلال الربع الرابع من العام السابق.