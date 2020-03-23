تسريب المواصفات الكاملة لهاتفي هواوي P40 Pro وP40 الجديدين

كشف التقني الهندي إيشان أغاروال، بعض المواصفات التقنية الرئيسة لهاتفي هواوي الجديد P40 Pro وP40، قبل ظهورهما الرسمي في الـ26 من آذار/ مارس الجاري.

ووفقا للتسريب الجديد ستأتي مواصفات الهاتفين على النحو الآتي:

هواوي P40

من المتوقع أن يتم تجهيز هواوي P40 بشاشة 6.1 بوصة مع فتحة واسعة، وحسب ايشان، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميغابكسل، ولكن في العرض الذي يشاركه في تغريدته، تظهر كاميرتان للجزء الأمامي.

يتألف إعداد الكاميرا الخلفية من مستشعر بدقة 50 ميغابكسل و16 ميغابكسل و8 ميغابكسل ”Leica Ultra Vision“، وسيكون أحد هذه المستشعرات عبارة عن كاميرا مُقربة، إذ تشير المواصفات إلى دعم تقريب رقمي حتى 30x.

يحتوي الهاتف -أيضا- على تقنية Huawei XD Fusion Engine، التي تدعم جودة التصوير، والذي يبدو وكأنه معالج صور برامج متخصصة.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية 800 3، mAh، بالإضافة إلى معالج هواوي كيرين 990 (SoC)، الداعم لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس (EUV).

هواوي pro

حسب ايشان، سيأتي هواوي P40 Pro بشاشة مقاس 6.58 بوصة، ومن المتوقع أن تكون منحنية الحواف الأربعة. ويأتي إعداد الكاميرا Leica Ultra Vision Quad ومستشعر رئيس بدقة 50MP ومتوسط 40PM وأخر 12MP ومستشعر ضوء ToF.

وسيكون أحد المستشعرات عبارة عن كاميرا زووم مفصلية، قادرة على تكبير حتى 50X مع قابلية التثبيت باستخدام حامل ثلاثي الأرجل Telephoto Stabilization.

وسيضم -أيضا- الهاتف -مثل شقيقه P40- تقنية Huawei XD Fusion Engine، وتتكون الكاميرا الأمامية من مستشعر 32 ميجابكسل ومستشعر عمق.

سيأتي هواوي P40 Pro ببطارية 4200 mAh، ويدعم الشحن اللاسلكي السريع 40W، كما يدعم معالج هواوي كيرين 990 (SoC).