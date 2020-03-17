كود ”iOS 14“ يكشف تفاصيل مثيرة حول هاتف ”آيفون 9“ الجديد

كشفت برمجيات نظام التشغيل iOS 14 أن شركة ”آبل“ تخطط لإنتاج عدد أكبر مما كان متوقعا من آيفون 9، حيث يبدو أنها تطور نسخة أخرى أكبر.

وتظهر البرمجيات المكتشفة داخل iOS 14 دليلاً على أن الشركة تخطط لإطلاق ”آيفون 9 بلس“ iPhone 9 Plus، والذي سيكون بمثابة بديل ذي شاشة أكبر لجهاز آيفون 9 الاقتصادي.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يعد اكتشاف هذه البرمجيات أول دليل فعلي يصدر من آبل حول iPhone 9 القادم، والذي تتم تسميته بـ iPhone SE 2، وذلك بعد تداول الشائعات عنه لمدة عام تقريبًا.

ومن المرجح أن تحل الهواتف محل المجموعة الحالية من iPhone 8 التي تأتي في حجمين مختلفين، أحدهما بشاشة 4.7 بوصة والآخر بشاشة 5.5 بوصة.

وتشير البرمجيات إلى أن كلا الهاتفين سيستخدمان شريحة A13 Bionic من أبل التي يتم استخدامها في أجهزتها المتميزة الحالية، بما في ذلك iPhone 11 Pro.

وبحسب ما ورد ستحتوي الأجهزة على ”زر الصفحة الرئيسية في الحالة الصلبة“؛ أي أنه سيكون مثل زر الصفحة الرئيسية على iPhone 8، والذي يحاكي تجربة النقر على الزر بتكنولوجيا ”Taptic“.

ونظرًا لأن الهاتف سيكون اقتصاديا، فسيستخدم تقنية التعرف على البصمة بدلا من التعرف على الوجه المتوفرة على الأجهزة الأكثر تكلفة.

وفي حين أن السعر لا يزال غير واضح، فقد أشار تقرير سابق إلى أن شركة أبل ستطرح الأجهزة مقابل 399 دولارًا تقريبًا، مما يجعلها أقل تكلفة بـ 300 دولار من iPhone 11.