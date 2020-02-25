سامسونغ تطور هاتفها ”غلاكسي فولد 2“ بشاشة متعددة الطبقات

طورت شركة ”سامسونغ“ الكورية، على هواتفها التي تتمتع بشاشة قابلة للطي ”غالاكسي Z فليب“، ”غالاكسي فولد“، بنسخة ثانية للهاتف الأخير ستكون مختلفة عن الجيلين الأولين.

وعلى الرغم من أن هاتف ”غالاكسي Z فليب“ يستخدم غلافًا زجاجيًا رقيقًا وأكثر مرونة، إلا أن ”غالاكسي فولد 2“ الجديد سيستعين بزجاج ”غالاكسي Z فليب“ الرقيق جدًا إلى جانب شاشة من مادة البوليميد، بحيث يجمع بين الصلابة والمرونة في نفس الوقت، بحسب موقع ”جيزتشينا“.

وذكرت مجلة ”إلكترونيك نيوز“، أن ”غالاكسي فولد 2“ سيأتي بشاشة متعددة الطبقات، ستستخدم مواد لاصقة شفافة لتحقيق نتائج أفضل من النسختين السابقتين، في صلابة الزجاج الرقيق للغاية، وصلابة المواد البلاستيكية المتعددة الألياف (البوليميد).

وأشارت المجلة، إلى أن ”الفولد 2“ سيأتي بخاصية القلم الإلكتروني S Pen المناسبة للاستخدام، ومن المحتمل أن تكون هذه ميزة رئيسة للجيل التالي من أجهزة العملاق الكوري.