تعرف على أحدث منتجات سامسونغ وهاتف غالاكسي الذكي S20

تستعد شركة ”سامسونغ“ لتنظيم حدث ”Unpacked Event“، يوم الحادي عشر من فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد موقع ”the verge“ أن الشركة ستطلق خلال هذا المعرض عددا من منتجاتها بجانب سلسلة هواتفها الذكية غالاكسي S20، وأنه سيكون من هذه المنتجات Galaxy Z Flip، وزوج جديد من سماعات إيربودز اللاسلكية.

وذكر الموقع أنه وفقا للشائعات المستمرة على مدى الأسبوعين الماضيين، فمن المتوقع أن تعلن الشركة عن موعد إطلاق لواحد من مكبرات الصوت الذكية التي تعمل بنظام Bixby والتي طال انتظارها.

أولا: سلسلة سامسونغ غالاكسي إس20

تشير جميع الشائعات التي ظهرت هذا العام، إلى أنه سيكون هناك ثلاثة إصدارات رئيسية من جهاز سامسونغ الرائد، مقارنة بالإصدارات الأربعة التي رأيناها في العام الماضي.

فهناك Galaxy S20 العادي، و S20 Plus الأكبر، و S20 Ultra المتميز، والذي يبدو أنه يحل محل S10 الذي يدعم الجيل الخامس في عام 2019.

وذكر موقع “ the verge“، أن هذا يعني بالتأكيد أن سامسونغ ستتخطى S11 حتى S19 وتقفز مباشرة من S10 إلى S20.

ثانيا: : Galaxy Z Flip

وإلى جانب غالاكسي S20، تخطط ”سامسونغ“ للإعلان عن هاتف جديد قابل للطي يسمى Galaxy Z Flip، وهو بخلاف Galaxy Fold الذي أصدرته العام الماضي.

وليس فقط الشكل هو الذي تغير، فيمكن أن يكون Z Flip أيضا أول هاتف قابل للطي من سامسونغ يحتوي على شاشة زجاجية، مما يجعله أكثر متانة ومقاومة لبعض المشكلات التي ابتلي بها جيله الأول القابل للطي.

وفيما يتعلق بالسعر، سوف يباع الهاتف بـ 1400 دولار.

ثالثا: سماعات غلاكسي بودز بلس

ومن المنتجات المتوقع أن تطلقها سامسونغ بجانب هاتف S20 أيضا، مجموعة جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية التي يطلق عليها غالاكسي بودز بلس.

وذكر الموقع أن درجة الدقة فيها تشبه نظام Galaxy Buds الحالي، لكن التقارير تشير إلى أن عمر البطارية أطول بكثير (11 ساعة مقارنة بست ساعات) ولها تصميم جديد من شأنه أن يؤدي إلى جودة صوت أفضل.

ووفقا للموقع، لا توجد أية معلومات عن التكلفة المحتملة، ولكن هناك تسريبا واحدا يشير إلى أنه سيتم تقديمها مجانا بطلب مسبق من Galaxy S20 Plus.

رابعا: سامسونغ غالاكسي هوم ميني

وفي الآونة الأخيرة، أشارت إحدى التسريبات الترويجية على موقع ”سامسونغ“، إلى أنه يمكن إصدار Galaxy Home Mini، في 12 فبراير/ شباط الجاري، وهو اليوم التالي لحدث Event Unpacked.