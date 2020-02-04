سامسونغ يثبت تسمية هواتفه الجديدة بـ S20‏‎

مع تبقي أسبوع واحد فقط قبل أن تكشف سامسونغ النقاب عن سلسلة ”غالاكسي إس 20“ Galaxy S20 في معرض ”Galaxy Unpacked“، بدأت بعض مواقع سامسونغ بما في ذلك في بلجيكا وألمانيا تأكيد بعض التكهنات.

لم تحتوي هذه المواقع على أي صور للمنتجات التي تخطط الشركة للكشف عنها، ولكنها تؤكد أسماءها، وبالأخص اسم ”غالاكسي إس 20“.

ووفقا لموقع ”سامسونغ موبايل“، أصبح قرار شركة سامسونغ حول تخطي الأسماء من Galaxy S11 إلى S19 وتسمية السلسلة الرئيسية التالية ”Galaxy S20“ .

ومع ذلك، على الرغم من اعترافها بأسماء ”غالاكسي إس 20“ و“غالاكسي إس 20 بلس“، إلا أنه يبدو أن المواقع التابعة للشركة تجاهلت إصدار ”ألترا“.

إذ أنشأت مواقع سامسونغ صفحات خاصة باكسسوارات هاتفي ”غالاكسي إس 20“ و“غالاكسي إس 20 بلس“، ولكنها لم تخصص سوى غطاء واحد لجهاز ”غالاكسي إس 20 ألترا“، ولم تحدد اسمه الرسمي كما فعلت مع الأجهزة الأخرى، واكتفت بالإشارة إليه باسمه الكودي فقط EF QG988.

ومع ذلك، يرجح الخبراء أن تتم تسمية الهاتف ”غالاكسي إس 20 ألترا“ مثل الآخرين في السلسلة، ولكن يجدر بالذكر أنه حتى الإعلان عنه رسميا، هناك فرصة بأن يتم تغييره.