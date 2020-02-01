هاتف هواوي Mate X2 بشاشة قابلة للطي و6 كاميرات

من المتوقع أن تعلن شركة هواوي عن نسختها المطورة من هاتف Mate X الذي يعتبر أول هاتف ذكي قابل للطي بتقنية 5G في العالم، وذلك خلال انعقاد الملتقى العالمي للهاتف النقال MWC في برشلونة الشهر المقبل.

يضم الهاتف، الذي سيطلق عليه Mate Xs، شاشة أصغر قليلا، وشريحة ”كيرين 990“ وهي معالجة متكاملة الأحدث بدعم تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس وتعتمد على عملية التصنيع المتطورة (EUV) بدقة تصنيع 7 نانومتر، وتصميم أكثر متانة مقارنة بسابقتها.

وتشير بعض التسريبات إلى أن خليفة الـ Mate X سيكون متوفرا في الربع الثالث من عام 2020، في حين تذهب التوقعات إلى أن هاتف Mate Xs يأتي بتصميم لا يختلف عن الإصدار الرئيسي Mate X، لكن ميزته الرئيسية في دعمه بمعالج Kirin 990 5، فضلا عن ترقيته لشاشة قابلة للطي من الجيل التالي على Mate X، و6 كاميرات إعداد كاميرا رباعية في الخلف وإعداد كاميرا مزدوجة في المقدمة، كما سيضم الشريط الجانبي العمودي للهاتف قلما.