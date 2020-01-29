حيلة من ”سامسونغ“ لحماية شاشة هاتفها الجديد Galaxy Z

تعتزم شركة ”سامسونغ“ أن يكون هاتفها الجديد القابل للطي أكثر تقنية مقارنة بغلاكسي فولد، فقد استغرقت الشركة بعض الوقت في أعقاب هواتفها القابلة للطي، للتخلص من بعض الخلل في تقنية العرض الجديدة، وحسب التسريبات فإن جهاز Galaxy Z Flip يستخدم الزجاج الرقيق للغاية وطبقة بلاستيكية لحماية الشاشة بشكل أفضل.

وعلى الرغم من ذلك، أجرت الشركة بعض التغييرات على الإطار نفسه وبعد فترة وجيزة من التسريبات بشأن Galaxy Z Flip الأخيرة، ذكرت التقارير أنه يمكن أن يحتوي على مصدات إضافية أعلى إطاره السميك، حيث تبقي نصفي الهاتف على مسافة بضعة ملليمترات من بعضهما البعض عندما يكون الجهاز مطويًا.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المصدات ليست جديدة تماما، حيث تمت إضافة مصدات مماثلة إلى بعض هواتف Galaxy Fold الموجودة قبل إعادة إرسالها إلى العملاء.

ولم تقم الشركة بشرح الهدف من وضع هذه المصدات بشكل واضح، لكن يبدو أن الشركة قد ربطت هذه المصدات لتخفيف الصدمة التي قد تواجهها بعض المكونات خاصة الشاشة المرنة كلما تم إغلاق الهاتف بقوة.