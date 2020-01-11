”شاومي“ تصدر أول هاتف في العالم برامات 16 جيجابايت

سربت مواقع تقنية تفاصيل الهاتف الجديد من شاومي Black Shark 3 5G، الذي سيعد أول هاتف في العالم مزود بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 16جيجابايت.

ووفقًا للمستخدم ”Sudhanshu1414“ الذي نشر تسريبات عن الهاتف الذكي، فإن الجهاز سيدعم شبكات 5G.

واتخذت شركة ”شاومي“ خطوات ملحوظة في عالم الأجهزة التقنية، بعد إصدار جهاز Black Shark 2 المدعوم بذاكرة وصول 12 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يقدم الجهاز الجديد تسهيلات للاعبين حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالألعاب المفضلة لديهم، التي تتحدد وفقا لذاكرة الوصول العشوائي.

ومن المتوقع أن يحمل الهاتف الجديد نفس مواصفات هاتف Black Shark 2، الذي يتضمن شاشة AMOLED مقاس 5.9 بوصة، وجسما مزينا بأضواء LED، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 و12 ميجابكسل.

وزودت شاومي هاتفها بلاك شارك 2 برو بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 855 Plus، وهو إصدار أفضل من معالج كوالكوم الرائد سناب دراجون 855.

وفي وقت سابق، قال مؤسس ومدير شركة Black Shark إن أول هاتف 5G من Black Shark جرى تصميمه بالفعل، وهو في مرحلة تصحيح الأخطاء، وسيصدر رسميا في النصف الأول من عام 2020.