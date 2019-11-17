موتورولا تعيد Razr flip رمز أميركا الثقافي

تستعد شركة موتورولا Motorola بإعادة طرح هاتف Razr flip الشهير باعتباره هاتفًا ذكيًا بحجم 6.2 بوصة مع شاشة قابلة للطي، وبذلك تتقدم العلامة التجارية المملوكة لشركة لينوفو Lenovo خطوة مهمة لمنافسة عمالقة السوق شركة أبل Apple Inc، وشركة Samsung Electronics.

وذكر تقرير نشرته وكالة Bloomberg أن ”الجهاز الجديد يعيد اسم موتورولا رازر ليبدو وكأنه نسخة حديثة من الأصل. سيبلغ سعر الجهاز 1499 دولارًا وسيكون متاحًا للطلب المسبق في ديسمبر بأوروبا في الولايات المتحدة، قبل وصوله للبيع بالتجزئة في يناير“.

بالنسبة لمجموعة لينوفو ، التي لديها جزء صغير جدًا من سوق الهواتف الذكية العالمي ، فهي محاولة لبناء الوعي بالعلامة التجارية في الولايات المتحدة عبر هالة العلامة التجارية .

تم إطلاق Razr أواخر عام 2004، وأصبح رمزًا ثقافيًا في الولايات المتحدة ، وباع 130 مليون وحدة، وكان وجهًا لصناعة الهاتف قبل أن تطلق أبل جهاز آيفون عام 2007.

ويتميز طراز موتورولا الجديد ببعض الشهرة أيضًا ، لأنه من المقرر أن يصبح أول هاتف قابل للطي حقيقي في السوق – يمكن وصف كل جهاز آخر حتى الآن على أنه قرص قابل للطي – وقد أخبر المسؤولون التنفيذيون في الشركة بلومبرج أنهم واثقون من أن تصميمهم لن يستسلم لقضايا المتانة التي دفعت إلى الوراء إطلاق سامسونج جالكسي المطوي Samsung Galaxy Fold.

رازر 2019 ليس مساومة ، لكن بالمقارنة مع ماتي اكس البالغ تكلفته 1980 دولار، أو ماتي اكس من هواوي تكنولوجيز، البالغة تكلفته 2600 دولار، فهي أكثر الهواتف من حيث السعر المعقولة في فئة أغلى الهواتف الحديثة.

يحتوي Razr على بطارية صغيرة بسرعة 2،510mAh ، ويقوم بتشغيل نظام التشغيل Android 9 Pie الأقدم على شريحة Snapdragon 710 الرئيسية من كوالكوم. ولكنه يفتقر إلى خيار 5G والذاكرة الوفيرة للمنتجات المنافسة. بصرف النظر عن الولايات المتحدة وأوروبا، سيتم عرضه أيضًا في أمريكا اللاتينية وآسيا وأستراليا.

قال رئيس موتورولا سيرجيو بونياك إنه لا يرى الإطلاق كـ ”رصاصة فضية“ لرفع مبيعات موتورولا إلى أرقام أبل وسامسونج، وخلال الأرباع الماضية، حولت شركة موتورولا أعمالها الخاصة بالهواتف المحمولة من وحدة مدمجة من شركة لينوفو الصينية إلى ربحيتها في العديد من الأسواق، مشيرًا إلى أن هدف Razr الجديد أن يستمر حتى بدون مبيعات قوية.

وقال بونياك إنه يأمل في طلب ”أكثر قليلًا“ من العرض، في حين قال جيانفرانكو لانسي، المدير التنفيذي للعمليات في لينوفو: ”إنه سيجلب المزيد من التعريف للعلامة التجارية، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل أمريكا الشمالية“.

يختلف تصميم موتورولا للهاتف القابل للطي عن المجموعة الأولى من الأجهزة القابلة للطي. بدلًا من المفصلة الرأسية التي تجعله مفتوحًا مثل كتاب، يفتح Razr الجديد ويغلق مثل الهاتف التقليدي.

الهاتف عبارة عن مربع بحجم نصف حجم آيفون برو ماكس 11 Pro Max ، واستخدمت موتورولا التكنولوجيا القابلة للطي لصنع أحد أكثر الهواتف المحمولة في السوق. في هذه العملية، لقد أعيد العمل على إيقاف تشغيل الهاتف لإغلاق المكالمات، وهو أمر لم يفعله معظم مستخدمي الهواتف الذكية المتميزين منذ عقد على الأقل.

تخطط سامسونج لتقديم هاتفها القابل للطي ذي الشكل المربع كجهاز Galaxy Fold الثاني لها في أوائل العام المقبل. حتى ذلك الوقت ، يبدو أن موتورولا ستكون وحدها في تقديم هاتف ذكي منتظم قادر على الانهيار في صدفي سهل الاستخدام.

وقال بونياك: ”لن نطرح المنتج في السوق إذا لم نكن نعتقد أنه جاهز“، مما يؤكد اعتقاد موتورولا بموثوقية تصميمها المطوي .

واجه هاتف جالاكسي سامسونج مشاكل ومنها ظهور فقاعات هواء أسفل الشاشة وجزيئات صغيرة محاصرة تحت الشاشة. وفي إشارة إلى ما يسمى بالتصميم ذي الفجوة الصفرية، قال بونياك: ”نتوقع أن يكون لدينا منتج موثوق، ومع إطلاقه سوف نرى، لكننا واثقون فيما حققناه“.