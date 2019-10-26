الكشف عن هاتف قابل للطي بأكثر من طريقة (صورة)

بدأت سوق الهواتف القابلة للطي في التوسع، حيث كشفت سامسونغ عن هاتفها القابل للطي قبل أسابيع، والآن كشفت شركة صينية عن هاتف يمكن طيه بعدة طرق مختلفة.

الهاتف الذي صممته شركة التكنولوجيا الصينية ”TCL“ يمكن أن يطوى بأكثر من طريقة، ويتمدد إلى شاشة 10 بوصات عند فتحه بالكامل.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، التي أوردت الخبر ”عند طيه، يمكن للهاتف أن يظهر بعدة أشكال ليعمل بشاشة عرض واحدة أصغر، موجهة للخارج“.

وحتى الآن لا يمتلك الجهاز اسما أو سعرا محددا، ولكن يذكر أن شركة ”TCL“، والمعروفة بإنتاج أجهزة تلفزيون رخيصة، تخطط لإطلاق عدة هواتف قابلة للطي.

وبحسب التقارير، تطور الشركة 5 أجهزة قابلة للطي، بما في ذلك جهازي تابلت، وهاتفين ذكيين، وجهاز آخر يمكن طيه حول المعصم لارتدائه كالساعة.

وبدأت الشركة العمل على هذه الإصدارات في وقت سابق من العام الجاري، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأسواق بحلول 2020.

وستواجه TCL منافسة ضارية في سوق الأجهزة القابلة للطي، إذ حددت شركة هواوي موعد إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي Mate X والبالغ سعره 2400 دولار، في الشهر المقبل، كما سبق أن طرحت سامسونغ هاتف ”غالاكسي فولد“ القابل للطي قبل أسابيع.