بعد اكتشاف ثغرة غريبة بغوغل بيكسل.. الشركة للمستهلكين: اشتروا هواتف جديدة

اشتكى عدد كبير من مستخدمي هواتف غوغل بيكسل الذكية من وقوعهم في مشكلة غريبة، عندما قاموا بقفل هواتفهم، ولم يتمكنوا لاحقًا من فتحها، رغم إدخالهم رمز الدخول الصحيح، لكن رد الشركة جاء غريبًا عندما تضمن نصيحة للمستهلكين بشراء هواتف جديدة.

وقال المستخدمون المتضررون إنهم عندما حاولوا إلغاء قفل شاشة هواتفهم غوغل بيكسل عبر استخدام رموز الدخول السليمة،تحولت واجهة هواتفهم إلى شاشة سوداء، من ثم يتم إعادتهم إلى شاشة القفل مرة أخرى، ولا يتم إدخالهم إلى هواتفهم أبدًا.

وأشاروا إلى أن الهاتف يتفاعل معهم بشكل مختلف فقط في حال قاموا بإدخال رموز فتح القفل بشكل خاطئ، حيث تظهر لهم رسالة تنبيه تشير إلى هذا الخطأ، وتطالبهم بإدخال الرموز الصحيحة.

وظهرت الثغرة الغريبة في كافة هواتف غوغل بيكسل بإصداراته المتنوعة، فيما اكتفى الدعم الفني لغوغل بإرشاد المستخدمين إلى عمل استعادة لضبط المصنع Factory Reset Mode، أو استبدال هواتفهم بأخرى جديدة، التي تتكرر معها المشكلة مرة أخرى.