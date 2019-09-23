سامسونغ تطلق تحديثًا مفاجئًا لكاميرا ”غلاكسي نوت 10“

أطلقت شركة سامسونغ تحديثًا مفاجئًا لتطبيق الكاميرا الخاص بهواتفها الجديدة ”غلاكسي نوت 10“ و“10 بلس“، ولكن دون توضيح لأي مزايا يقدمها هذا التحديث المفاجئ.

وأشار تقرير نشره موقع ”ساموبايل“ التقني إلى أن التحديث الجديد، الذي يحمل رقم 9.5.00.56، ”لم يقدم أي تحديث في جودة التقاط الصور والفيديوهات، وكذلك لم يتغير شكل وتصميم وأدوات تطبيق الكاميرا أبدًا بعد التحديث“.

ولكن التقرير أشار إلى أن التحديث الجديد ”قادم لتهيئة تطبيق كاميرا سامسونغ على هواتفها المختلفة لمجموعة من المزايا القادمة التي ستشق طريقها قريبًا لعموم المستخدمين“.

ويتوفر التحديث الجديد عبر متجر سامسونغ الخاص، في صورة تحديث منفصل مستقل، وذلك على غير المعتاد، حيث عادة ما تدفع سامسونغ بتحديثات الكاميرا ضمن تحديث عام بمزايا ونظام تشغيل هواتفها.